Morte Maria Franca Ferrero, il cordoglio del Sindaco e del Comune di Balvano. Il 21 febbraio Santa Messa nella Chiesa Madre

Il Sindaco Ezio Di Carlo e l’Amministrazione comunale di Balvano esprimono profondo cordoglio per la scomparsa della signora Maria Franca Fissolo Ferrero, Presidente onoraria della Ferrero International, e partecipa con sincera commozione al dolore dell’intera famiglia Ferrero.
Figura determinante per la realizzazione dello stabilimento Ferrero, ha contribuito in modo significativo allo sviluppo sociale ed economico del territorio di Balvano (e non solo!), dopo il terremoto del 1980.
“La signora Maria Franca Fissolo Ferrero rimarrà sempre nel cuore e nella mente dei balvanesi”, sottolinea il sindaco Di Carlo, che annuncia: “Sabato 21 febbraio, alle ore 10:30, Santa Messa in suffragio presso la Chiesa Madre Santa Maria Assunta di Balvano”.