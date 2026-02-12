Incidente nella galleria ‘Vetranico’ a Vietri di Potenza, Raccordo Sicignano-Potenza chiuso in direzione del capoluogo lucano

12 Febbraio 2026

A causa di un incidente autonomo di un mezzo pesante occorso in corrispondenza km 19,500, sul Raccordo Autostradale 5 “Sicignano-Potenza” è provvisoriamente chiusa la tratta della carreggiata – in direzione Potenza – tra gli svincoli di Sicignano e Tito.

Per cause in corso di accertamento, il mezzo pesante ha impattato con il proprio rimorchio all’interno della galleria ‘Vetranico’.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e delle Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, deviata in loco, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

 

