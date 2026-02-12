Il casco gli ha salvato la vita: solidarietà al ciclista lucano Luca Laguardia dopo la brutta caduta in allenamento 

Brutta caduta per Luca Laguardia durante un allenamento nella zona tra Pazzano e Tolve. Il corridore dilettante under 23 di Potenza, in forza alla formazione abruzzese dell’Aran Cucine-Vejus e in passato campione regionale juniores FCI Basilicata, stava affrontando un tratto di discesa ripido e insidioso, quando l’umidità del fondo stradale ha causato la caduta. Luca è rimasto a terra semi-cosciente, ma fortunatamente alcuni automobilisti di passaggio si sono fermati immediatamente per soccorrerlo. L’incidente una decina di giorni fa. Oggi il racconto per capire l’importanza dell’utilizzo del casco.

A salvarlo, infatti, è stato proprio il casco: colpito con violenza nell’impatto, si è spaccato in due. Senza di esso, le conseguenze sarebbero state ben più gravi. Ricoverato all’ospedale di Potenza è sotto osservazione dopo aver riportato problemi alla clavicola, a una vertebra ed alcune costole. Da qualche giorno ha iniziato il decorso post-operatorio.

Il mondo del ciclismo regionale lucano di Federciclismo Basilicata e il suo delegato Vincenzo Sileo, gli esprimono vicinanza e gli augurano una pronta ripresa, ribadendo con forza che il casco è a tutti gli effetti un “salvavita”.

