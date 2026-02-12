Cras-Montana. Da Guglielmo Tell e Dȕrrenmatt a Jacques  Moretti, ovvero  dal mito allo stigma dell’ex Paese della precisione

Quando ero bambino, sentivo spesso gli adulti magnificare un certo Paese per la puntualità dei treni, per la precisione dei suoi orologi e la bontà del suo cioccolato: peculiarità non disgiunte dal controllo sociale, per cui, se buttavi una cicca di sigaretta per strada, venivi immediatamente raggiunto e sanzionato a dovere. Tale luogo idilliaco era, manco a dirlo, la vicina Svizzera. Cresciuto, venni poi a sapere di Guglielmo Tell, il famoso eroe, difensore dell’indipendenza elvetica, che, per salvarsi dalla condanna a morte, emessa dagli occupanti austriaci, fu costretto a scagliare una freccia contro una mela posta sul capo del figlio, ma pur avendo superato la prova, fu ugualmente imprigionato, dopodiché, appena riuscito a fuggire, uccise il comandante austriaco Gessler. F. Schiller, nel 1804, scrisse il libretto della famosa opera lirica omonima, musicata da Gioacchino Rossini. Fin qui il mito. Il 1° gennaio 2026, invece, segna la data d’inizio dello stigma: la strage di Cras-Montana.

Alle ore 1:26 di Capodanno, durante i festeggiamenti per l’inizio del nuovo anno, a causa degli effetti della polvere pirica, mista a polvere metallica, contenute in particolari bottiglie scintillanti dirette verso i pannelli acustici, in schiuma infiammabile, del soffitto del Lounge-Wine bar “Le Constellation”, scoppia un incendio di vaste dimensioni che, a causa del tipico flash over avvolge ogni cosa, compresi e soprattutto i 400 giovani avventori ( chiaro overbooking, rispetto alla capienza massima). Le conseguenze sono un bollettino di guerra: 115 ustionati gravi, tutti ricoverati in ospedali specializzati, tra cui il Niguarda di Milano, 41 morti carbonizzati, in massima parte minorenni dai 15 ai 16 anni, tra cui 6 ragazzi italiani. E la cosa sorprendente è che tale locale, manifestamente inidoneo a questo tipo di eventi, in quanto completamente fuori norma, non subiva ispezioni dal 2019, né dal Comune, né dagli altri organi di controllo in materia di sicurezza (sic!). Inoltre, non vi era neppure un estintore, e l’unica porta d’ingresso/uscita, situata in cima ad una scalinata, che era stata rimpicciolita per aumentare lo spazio fruibile dagli avventori, era stata sbarrata. Insomma siamo di fronte ad atti criminali contrari a qualsiasi norma e principio etico-morale, negligendo quello che una volta si chiamava karma (rapporto di causa-effetto) ed oggi, più prosaicamente, si chiama arricchimento selvaggio tout court.

Sì, i coniugi Moretti, che, nonostante i 10 esercizi posseduti, avevano sul conto corrente solo 493 franchi svizzeri, grazie alle connivenze coi vari settori sia pubblici che privati, hanno fatto quello che hanno voluto, impunemente, pur essendo il loro wine bar nel Cantone Vallese, non in una regione malavitosa italiana. Da pochi giorni, Jacques Moretti è a piede libero, con solo l’obbligo di firma, grazie alla cauzione di 200000 fr. pagata da un suo “Mecenate” misterioso a cui tutti i media, anche italiani, danno la caccia. La moglie Jessica è agli arresti domiciliari, in quanto madre di un bambino piccolo. Il Governo italiano è insorto contro la lentezza e il modus operandi della Giustizia elvetica, che ha fermato J. Moretti dopo ben 9 giorni dalla strage degli innocenti, consentendogli così di occultare le prove più schiaccianti a suo carico e di sua moglie. A tale proposito, il volgo dalla memoria buona ha commentato: “(…) da quale pulpito viene la predica!” E come dice il proverbio: chi muore giace, e chi resta non si dà pace. Come i genitori di questi ragazzi sventurati, che ora, ovviamente, piangono,anche davanti alle telecamere, ed è umanamente comprensibile; ma quando hanno consentito ai loro figli di oltrepassare la frontiera, non hanno pensato che i loro ragazzi non andavano a fare un pic nic dei boyscout, né al luna park, bensì ad un rifugium peccatorum estero dove si somministravano costosi alcolici e superalcolici, prima, durante e dopo il ballo, o meglio, lo sballo, creato insieme a sostanze dette “psicotrope”? Che fine hanno fatto l’educazione e l’autorità genitoriale? E’ mai possibile che, nell’epoca della baumaniana società liquida (governata dall’immancabile, pervasivo algoritmo, che ha fatto saltare anche la teoria degli stadi evolutivi del fanciullo, teorizzata da J. Piaget), ai figli si debba dire sempre di sì (altrimenti fuggono di casa), come se fossero (conio di Paolo Crepet) dei piccoli Budda? Basta con questo lassismo!

Pro memoria: Il 31 ottobre 2015, a Bucarest, nel night club Colective, durante un concerto rock, era già successo un fatto analogo a quello di Cras-Montana e ci furono 64 morti e 154 feriti. Molti indagati furono mandati in galera e a causa di ciò cadde il Governo. Mutatis mutandis, il 31 ottobre 2018, poco prima dello show del cantante Sfera Ebbasta, un giovane saturò l’aria all’interno di una discoteca di Corinaldo, spruzzando spray al peperoncino per derubare gli astanti: nella ressa in cerca dell’uscita ci furono 6 morti e 59 feriti. Le indagini sono ancora in corso, per trovare tutti i colpevoli. Ma nessuno, a cominciare da chi esercita la potestà genitoriale, o di altro tipo, ha imparato niente, a quanto sembra!

Prof. Domenico Calderone