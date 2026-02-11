“Mamma, ma’!” sbarca a Sasso di Castalda con Daniela Ioia per la rassegna Oltre Finisterre. Appuntamento al 15 febbraio

Lo spettacolo si terrà a Sasso di Castalda nel Teatro Mariele Ventre domenica 15 febbraio alle ore 18:00

Daniela Ioia sarà la bravissima interprete di “Mamma, Ma’!”, spettacolo in cartellone domenica 15 febbraio con inizio alle ore 18:00 nell’ambito della Rassegna “Oltre Finisterre – Teatro ai Confini del Mondo”, ideata e realizzata da Gianmarco Pepe, Domenico Gaito e Rosanna Corleto con il sostegno del Comune di Sasso di Castalda, attraverso il Programma Operativo Val d’Agri ed in collaborazione con la Compagnia Artigianale Enza Corleto.

“Mamma, ma’!” scritto da Massimo Andrei, portato in scena magistralmente da Daniela Ioia con la regia di Gennaro Silvestro e prodotto dalla Compagnia Teatro Insania, è uno spettacolo divertente, comico, dinamico, ma soprattutto, vero di una donna contemporanea e del suo futuro da madre.

“Aspetto un bambino? Quanto saranno determinanti le mie scelte sull’educazione dei miei figli? Che tipo di madre sarò? Mamma, mà!” Queste sono le domande che affollano la testa della nostra giovane donna. Le domande proiettano tre possibili versioni di madri: fragile, determinata, insicura. Le tre madri si presentano, a turno, in un consultorio familiare per colloquiare con uno psicologo. Davanti a lui cominciano a raccontare e a raccontarsi in modo libero e personale. Fin troppo libero, fin troppo personale. Tirano fuori fatti e personaggi apparentemente estremi, ma che rientrano appieno nel nostro immaginario e nel nostro quotidiano.

“Mamma, mà” è uno sguardo sul mondo femminile e sul desiderio di maternità che alle volte diventa ossessione, alle volte consapevolezza che il tempo passa e si invecchia.

Daniela Ioia, volto noto della soap di successo “Un posto al sole” dove interpreta Rosa e vista nelle serie tv “Gomorra”, “Mare fuori” e ultimamente ne la “La Preside” nelle vesti dell’antagonista Giuliana ‘a Vesuviana, nonché al cinema diretta da Martone in “Nostalgia” e “Il sindaco del Rione Sanità”, ha una solida esperienza e formazione teatrale. La vedremo in scena in tre proiezioni di mamme o aspiranti tali, dove si ritroveranno a fronteggiare una serie di difficoltà e piccoli drammi, come i vari esami e visite mediche da fare per una inseminazione, o il carattere ribelle di una figlia che si innamora di un uomo di colore, oppure il desiderio di beffare il tempo che passa con la cura del corpo e l’estetica sentendosi al pari dei propri figli e dei loro amici. Quale mamma sarà la nostra protagonista? Cosa le riserva il futuro? Mamma, mà… appunto!

Gli organizzatori di Oltre Finisterre, sempre attenti a valorizzare giovani compagnie di talento, sono lieti ed estremamente orgogliosi di portare al Mariele Ventre una grandissima attrice versatile e di grande intensità espressiva, con uno spettacolo coinvolgente, divertente e che fa riflettere.

Per informazioni o prenotazioni è possibile contattare il numero 320 4691052 o visitare i canali social di Facebook e Instagram @oltrefinisterre.