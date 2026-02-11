L’artista potentino che ha aperto le Olimpiadi. Claudio Coviello: “Ancora non riesco a esprime l’emozione che ho vissuto su quel palco”

Basilicata in Podcast; Claudio Coviello: la mia emozione alle Olimpiadi

L’artista lucano, primo ballerino del teatro alla Scala di Milano, si è esibito durante la cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026: un evento imponente e spettacolare seguito da oltre 70 mila persone in presenza e oltre due miliardi di telespettatori.

“Ancora non riesco a esprime l’emozione che ho vissuto su quel palco. Ho realizzato davvero cos’era accaduto solo dopo l’esibizione, una volta tornato a casa”.

Il ballerino Claudio Coviello, in questo episodio di Basilicata in Podcast, racconta la sua esperienza alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali e ringrazia ancora i suoi nonni che, trasferendosi a Roma con lui quando aveva 10 anni, gli hanno consentito di seguire il suo sogno e raggiungere livelli altissimi nell’arte coreutica.

Ascolta l’intervista.: Claudio Coviello: la mia emozione alle Olimpiadi – Basilicata in Podcast | Podcast on Spotify