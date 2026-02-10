La Rete dei “Borghi Eccellenti Lucani”: un passo concreto verso la cooperazione e la promozione comune

La Rete dei Borghi Eccellenti Lucani (BEL) si distingue per il suo impegno nel promuovere una cooperazione autentica tra i sedici borghi che ne fanno parte. Questo “consorzio”, creato per valorizzare le peculiarità culturali, storiche e paesaggistiche di ogni borgo, ha compiuto un ulteriore passo significativo nella sua missione con la realizzazione della prima brochure unica dei borghi BEL. Nonostante la crescente digitalizzazione e l’affermazione di sistemi comunicativi alternativi, la rete ha scelto di continuare a investire anche nella comunicazione cartacea, evidenziando così l’importanza di una presenza fisica nei punti di informazione.

Il progetto della brochure è stato interamente autofinanziato dai borghi stessi, rappresentando non solo un’iniziativa di marketing territoriale, ma anche un gesto di collaborazione e solidarietà tra le comunità locali. Ogni borgo ha contribuito attivamente alla creazione di questo strumento, fornendo informazioni essenziali e aggiornate che possono essere utili sia ai visitatori che agli abitanti. La brochure presenta brevi descrizioni di ciascun borgo, accompagnate da recapiti telefonici e indirizzi email, permettendo così un’immediata facilità di contatto per chiunque desideri conoscere meglio queste realtà.

L’idea alla base di questa iniziativa è di garantire una “comunicazione Comune”, in grado di valorizzare e unificare il messaggio di promozione turistica dei borghi Eccellenti Lucani. Ogni singolo borgo, pur mantenendo la propria identità e le proprie tradizioni, si inserisce in un contesto collettivo che mira a offrire un’immagine coesa e attraente della regione. La brochure, pertanto, diventa non solo un elemento informativo, ma anche un simbolo di unità e di condivisione di obiettivi e visioni.

Uno degli aspetti più innovativi di questo progetto è la scelta di mantenere una forma cartacea in un’epoca dominata dal digitale. Sebbene la tecnologia offra strumenti immediati e accessibili per la diffusione delle informazioni, la brochure cartacea rappresenta un elemento tangibile che può suscitare interesse e curiosità nei visitatori. Essa sarà distribuita presso i punti di informazione turistica, gli uffici comunali e durante eventi locali, assicurando una visibilità capillare. La presenza del materiale cartaceo favorirà anche l’interazione diretta con i turisti, incoraggiandoli a esplorare e scoprire i borghi.

La scelta di realizzare una brochure comune riflette la consapevolezza della necessità di un approccio integrato nella promozione turistica. I borghi Eccellenti Lucani sono caratterizzati da un patrimonio unico, composto non solo da attrazioni turistiche, ma anche da tradizioni artigianali, prodotti tipici e un’accoglienza calorosa. Attraverso la brochure, la Rete intende far conoscere queste peculiarità, invogliando i visitatori a scoprire itinerari alternativi e a immergersi nell’autenticità della vita locale.

In un periodo in cui le dinamiche turistiche sono sempre più orientate verso esperienze personalizzate e sostenibili, la Rete dei Borghi Eccellenti Lucani ha dimostrato di avere una visione lungimirante. La brochure, infatti, non solo informa, ma invita anche a riscoprire il valore della comunità e della condivisione. Promuovere i borghi in modo coordinato significa anche lavorare insieme per affrontare le sfide comuni, come la riduzione del turismo di massa e la valorizzazione delle risorse locali.

In conclusione, la creazione della prima brochure unica dei Borghi Eccellenti Lucani rappresenta un passo concreto e simbolico nella direzione di una cooperazione efficace e di una comunicazione condivisa. Questo progetto dimostra che anche in un’epoca dominata dalla digitalizzazione, c’è spazio per forme tradizionali di informazione che possono risultare efficaci nell’attrarre visitatori e nel coinvolgere le comunità. Attraverso una comunicazione sinergica, i borghi possono valorizzare le loro identità uniche e contribuire al benessere dell’intero territorio lucano. La Rete dei Borghi Eccellenti Lucani continua, quindi, a scrivere una storia di eccellenza e collaborazione, invitando tutti a scoprire le meraviglie nascoste di questi luoghi straordinari.