AltroCinemaPossibile, domani al Teatro Stabile di Potenza sarà proiettato “Divertimento” Marie-Castille Mention-Scharr.

Nuovo appuntamento con la XIX edizione della rassegna di “AltroCinemaPossibile, il cinema dei diritti”, martedi 10 febbraio presso il ridotto del Teatro F. Stabile di Potenza alle ore 21 sarà proiettato Divertimento di Marie-Castille Mention-Scharr.

Ispirato alla storia di Zahia Ziouani, direttrice di orchestra francese, Divertimento ripercorre con accuratezza gli anni innocui la giovane coltiva il suo talento.

Siamo nel 1995, in una banlieue a mezz’ora da Parigi, Zahia, 17 anni, sogna di diventare direttrice d’orchestra, mentre sua sorella gemella Fettouma è già un’affermata violoncellista. Cresciute immerse nella musica classica, entrambe desiderano condividerla con tutti, rendendola accessibile a chiunque, ovunque. Ma il loro sogno si scontra con le difficoltà di essere giovani donne di origine algerina ai margini della società. Da questa determinazione nasce “Divertimento”, un’orchestra che vuole abbattere ogni barriera e offrire a tutti l’opportunità di fare musica.

Con Fettouma, a 17 anni, viene infatti accettata alla prestigiosa scuola parigina Lycée Racine che ospita il fior fiore degli aspiranti musicisti, a volte dei veri talenti ma più spesso dei “figli di”.

Questa diversità di provenienza nella scuola parigina di musica frequentata dalla classe medio-alta, trova il suo apice, Zahia, che aspira a diventare direttrice d’orchestra, trova subito un forte ostracismo nella sua classe che aveva già un compagno quasi predestinato a quella carriera in gran parte maschile.

Una vera storia di amore per la musica e di fiducia nelle proprie capacità che contrasta e fa pensare alla realtà di questi giorni dove spesso non conta il curriculum artistico ma il familismo e/o la collocazione politica.

La rassegna organizzata da Zer0971 Ets ha il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Potenza.

Ingresso con ACP card, per chi non ne è in possesso l’ingresso al film è consentito con il contributo associativo di € 4.

Per informazioni: info@zer0971.org – whatsApp: 3510493109