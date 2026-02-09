A Picerno l’importante attività dell’associazione Giusy Marsico: è realtà il progetto della scuola di italiano per stranieri ‘Vito Marcantonio’

Grande interesse e partecipazione a Picerno per la scuola di italiano per stranieri “Vito Marcantonio”, realizzata grazie al progetto fortemente voluto e portato avanti dall’associazione “Giusy Marsico APS ETS”. Un piccolo grande sogno che si realizza, dicono i volontari.

Diversi già gli appuntamenti che si sono tenuti, che si pongono come obiettivi quelli di aiutare donne, uomini e bambini nel rendere la loro vita più semplice imparando l’italiano.

Un progetto che si sta rendendo possibile anche grazie al finanziamento della Regione Basilicata (art. 72 del D. Lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo Settore”). L’Associazione, lo ricordiamo, è nata a seguito della prematura scomparsa di Giusy Marsico, persona amata e apprezzata, che ricopriva anche il ruolo di vice sindaco. L’associazione, infatti, si basa sui suoi valori e sul suo approccio programmatico alle cose.

Claudio Buono