Potenza, domani 9 febbraio al Liceo Classico i Campionati di Lingue e Civiltà Classiche

Domani 9 febbraio si svolgerà a Potenza presso il Liceo Classico “Quinto Orazio Flacco” la fase di Istituto della XIV edizione dei Campionati di Lingue e Civiltà Classiche. I Campionati di Lingue e civiltà classiche sono gare individuali rivolte alle studentesse e agli studenti del secondo biennio e dell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado statale e paritaria delle Istituzioni scolastiche del territorio nazionale. La partecipazione è gratuita.

La Manifestazione è promossa ed organizzata dalla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’istruzione e del Merito, in collaborazione con gli Uffici Scolastici Regionali ed è inserita nel Programma annuale della Valorizzazione delle Eccellenze del Ministero dell’istruzione e del merito, con specifiche finalità ed obiettivi: promuovere il potenziamento di conoscenze e competenze specifiche e trasversali in ambito linguistico-letterario, storico, filosofico, scientifico, antropologico, artistico-archeologico; favorire l’insegnamento/apprendimento delle tematiche del mondo antico adottando nuove metodologie didattiche e strumenti informatici; sostenere la collaborazione tra istituzioni scolastiche, università, centri di ricerca, associazioni disciplinari del settore, anche nell’ottica dell’orientamento universitario.

I Campionati di Lingue e civiltà classiche sono articolati in tre Sezioni:

Sezione A Lingua latina.

Sezione B Lingua greca

Sezione C Civiltà classiche

Si prevedono 3 fasi: Gara di Istituto, Gara Regionale, Gara Nazionale. All’edizione 2026 sul territorio nazionale partecipano 226 istituzioni scolastiche. La Gara di Istituto è organizzata da ciascuna istituzione scolastica entro il 2 marzo 2026 ed è coordinata dal Referente di Istituto. Dalla fase di istituto sono selezionati due studenti per ciascuna sezione di gara che accedono alla Fase Regionale. La Gara Regionale si svolge contemporaneamente in tutte le Regioni italiane in un unico giorno, il 9 aprile 2026, in modalità online sincrona su piattaforma digitale con prove eguali per tutti gli studenti e per tutte le studentesse. Vengono selezionati 4 studenti che partecipano alla fase successiva.

a Finale Nazionale si svolge il 5 maggio; la Premiazione si terrà il 6 maggio 2026. La Premiazione, oltre che in presenza, si svolgerà anche in modalità online con diretta YouTube sul canale dedicato Quest’anno sarà proprio il Liceo Classico di Potenza ad ospitare la Manifestazione Nazionale essendosene aggiudicata l’organizzazione a seguito di selezione tramite Bando dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Saranno presenti le delegazioni provenienti da tutte le regioni italiane, componenti della Commissione Nazionale e delegati del MIM.. Alla Finale Nazionale si partecipa: in presenza, presso il Liceo classico “Quinto Orazio Flacco” di Potenza a distanza, dalla propria sede scolastica nel caso di attività scolastiche e universitarie concomitanti. L’adozione di questo sistema prevede un sistema di controllo informatico della gara. La gestione informatica è centralizzata.

Una Commissione nazionale nominata dalla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’istruzione e del merito e composta da studiosi di istituzioni diverse predispone le prove della Gara Regionale e della Finale Nazionale. Le spese di vitto e alloggio a Potenza delle delegazioni sono a carico del Liceo classico “Quinto Orazio Flacco” di Potenza. I premi sono assegnati al primo, secondo e terzo classificato delle Sezioni A, B e C della Finale Nazionale.

I vincitori sono destinatari della somma annua prevista nell’ambito del programma annuale del Ministero dell’istruzione e del merito “Io merito” per la Valorizzazione delle eccellenze. Sul portale http://www.olimpiadiclassiche.it. sono reperibili tutte le informazioni ed è scaricabile il programma delle attività relative alla finale Nazionale (4-5-6 maggio 2026).