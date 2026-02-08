Potenza, al via il progetto “Ri-Generazioni – Reti solidali per il riscatto dalla povertà”. Una risposta concreta e strutturata ai bisogni emergenti e persistenti del territorio cittadino

È stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Potenza l’avviso relativo al progetto “Ri-Generazioni – Reti solidali per il riscatto dalla povertà”, ideato dall’associazione “Movimento Nazionale per i Diritti Umani” in collaborazione con le associazioni “Inclusion Go” e “Dalla Basilicata all’Italia non lasciamo indietro nessuno” a valere sul bando della Regione Basilicata di rilevanza locale art.72 e 73 D.LES.117/2017 in base all’accordo di programma 2022-2024 sottoscritto tra il ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Basilicata. L’iniziativa nasce come risposta concreta e strutturata ai bisogni emergenti e persistenti del territorio cittadino. Il capoluogo di regione, infatti, è oggi attraversato da crescenti disuguaglianze sociali, povertà materiale, fragilità educative e isolamento relazionale. I più recenti rapporti diffusi da Caritas e da altre organizzazioni del Terzo Settore evidenziano un quadro preoccupante, caratterizzato da precarietà lavorativa, aumento dell’inflazione dei beni di prima necessità e costi abitativi sempre più elevati.

Fattori che, nel loro insieme, contribuiscono ad aggravare le condizioni di vulnerabilità di ampie fasce della popolazione. “Da questo contesto- dichiara il presidente del Movimento, Gennaro Giuseppe Curcio – prende forma il progetto Ri-Generazioni, che intende affrontare una duplice emergenza emersa dall’analisi territoriale: da un lato il bisogno immediato di beni primari – come cibo, vestiario e materiali scolastici – dall’altro la necessità di attivare percorsi inclusivi, formativi e partecipativi capaci di restituire alle persone in condizione di fragilità un ruolo attivo all’interno della comunità. L’obiettivo generale del progetto è contribuire alla ricostruzione di una comunità solidale e inclusiva, in grado di: rispondere in modo coordinato e non emergenziale ai bisogni delle fasce più vulnerabili; valorizzare risorse oggi inutilizzate o disperse, come eccedenze alimentari, beni recuperati e competenze latenti; attivare le persone fragili come parte della soluzione, superando una logica puramente assistenziale; rafforzare le reti territoriali tra Terzo Settore, istituzioni, scuola e cittadinanza attiva. In questa prospettiva, Ri-Genereazioni rappresenta per la comunità di Potenza un’importante occasione di rigenerazione sociale, fondata su nuove forme di mutualismo, collaborazione e solidarietà diffusa, capaci di generare impatto duraturo e coesione sociale”.