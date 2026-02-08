Potentino. Crollo nella Chiesa Madre, tragedia sfiorata a Moliterno

Poteva trasformarsi in tragedia quando accaduto questa mattina a Moliterno, presso la Chiesa Madre. Un crollo è stato registrato con i detriti che sono finiti all’interno della Chiesa a pochi passi dall’altare. A crollare una parete della cupola. La messa mattutina è stata rinviata mentre poco fa la chiesa è stata del tutto chiusa.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco per i rilievi del caso. Presente anche il sindaco Antonio Rubino.

Un fulmine la causa di quanto accaduto. Al momento del crollo non c’erano persone all’interno.

“Un fulmine l’ha colpita, il cielo ha tremato, la pietra ha ceduto”, ha sottolineato il sindaco, sul posto insieme ai Vigili del Fuoco, a Don Enio, ai tecnici comunali e ad altri professionisti per mettere in sicurezza “ciò che per secoli ci ha custoditi, ma anche per avviare già, azioni per il futuro”, ha aggiunto.

Il vicolo sulla destra della chiesa, verso Piazzetta Bianculli, verrà chiuso.

Claudio Buono