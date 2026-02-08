Costo RC Auto in Basilicata è di quasi 400 €. Aumento nell’ultimo anno del 13 %

SEGUGIO.IT: NEL 2025 IN ITALIA IL PREZZO MEDIO PER L’RC AUTO TOCCA I 469,86 €. CRESCITA DEL +2,7% RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE

Nel 2025 l’incremento annuo del prezzo dell’RC Auto in Italia ha registrato un netto rallentamento rispetto ai due anni precedenti, pur restando su livelli ancora elevati. Secondo l’analisi di Segugio.it, portale leader nel mercato italiano della comparazione online di prodotti assicurativi, utilities e servizi di credito, il premio medio annuale ha toccato i 469,86 €, per un aumento rispetto al 2024 del +2,7%.

L’andamento nel corso del 2025 è stato discontinuo, con un aumento del premio RC Auto quasi costante da gennaio (440 € in media) a giugno (466 €) e un’accelerazione tra giugno e luglio, quando ha toccato il valore massimo di 493 €. Da agosto in poi si è registrata una lieve riduzione dei prezzi medi, con il minimo che è stato toccato nel mese di dicembre (477 €).

Nonostante la lieve riduzione dei premi RC Auto osservata negli ultimi mesi, il livello medio dei prezzi resta ancora elevato. In questo contesto, confrontare le diverse offerte disponibili sul mercato può consentire ai consumatori di ottenere risparmi significativi. Secondo le stime dell’Osservatorio assicurativo di Segugio.it, nel corso del 2025 il risparmio potenziale medio a livello nazionale si è attestato al 52,2%.

“A fronte di prezzi elevati i consumatori devono assumere un ruolo attivo – commenta Emanuele Anzaghi, Amministratore Delegato di Segugio.it Broker – La diversità dei prezzi delle diverse compagnie assicurative per lo stesso cliente è spesso molto elevata, per cui è importante individuare la proposta più conveniente ed adeguata e rinegoziare con il proprio assicuratore o, in alternativa, cambiarle compagnia”.

IN BASILICATA PREZZO MEDIO RCA PARI A 397,33 €, AUMENTO DEL +13,0% RISPETTO AL 2024

Analizzando i dati relativi alla regione Basilicata, nel 2025 il premio medio RCA si è attestato sui 397,33 €, per una variazione su base annua del +13,0%, dato ben al di sopra della media nazionale e tra i più alti in Italia. Guardando ai singoli mesi, nel corso dell’anno quello dove si sono registrati i prezzi inferiori è stato gennaio (338,23 € in media), mentre giugno è stato il più caro, quando i prezzi hanno toccato una media di 429,01 €.

La fascia d’età che paga meno nella regione sono gli Over 60, con l’RCA media che nel 2025 si è attestata sui 331,58 € (+15,1% rispetto al 2024). Chi ha subito l’aumento annuo maggiore sono i consumatori con un’età tra i 25 e i 34 anni, che hanno visto il premio medio aumentare del +15,9% rispetto al 2024, raggiungendo i 497,89 €. I prezzi sono aumentati meno, invece, per coloro che devono affrontare la spesa maggiore, ovvero gli Under 25, con la media che nel 2025 ha toccato i 1.083,68 € (+4,3% anno su anno). I proprietari di veicoli appartenenti a questa fascia d’età sono aumentati del +2,7% rispetto al 2024, pesando tuttavia per appena il 3,8% del totale nella regione. Oltre un terzo (33,6% del mix) ha invece un’età compresa tra i 45 e i 59 anni nel 2025, con la quota che è rimasta stabile anno su anno, mentre sono calati del -6,3% coloro che hanno tra i 35 e i 44 anni, che rappresentano il 20,4% del totale dei proprietari di veicoli in Basilicata. Infine, crescono del +5,3% anno su anno i proprietari Over 60, al 25,0% del mix.

PREMI RCA: NEL 2025 MATERA LA PROVINCIA PIÙ CARA

A livello provinciale, il prezzo più alto nel 2025 per quanto riguarda l’Rc Auto in Basilicata si è registrato a Matera, dove la media si è attestata sui 414,11 €, in aumento rispetto all’anno precedente del +12,5%. La provincia meno cara nel 2025 è stata quella di Potenza, con un prezzo medio che si è attestato sui 384,73 € per un rincaro del +13,4% rispetto al 2024.