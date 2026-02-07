Donna muore durante il parto. Tragedia all’Ospedale di Lagonegro

7 Febbraio 2026 nessun commento 3136 Dalla Basilicata

Una vera e propria tragedia quella che si è consumata questa mattina all’ospedale di Lagonegro. Una donna, calabrese residente a Scalea, madre di altri due bambini, è deceduta durante il parto. I motivi sono ancora da accertare. La neonata invece è viva e non presenterebbe problemi particolari.

Un momento di gioia che si è trasformato in grande dolore.

Su quanto accaduto, la Procura della Repubblica di Lagonegro ha avviato accertamenti e aperto un fascicolo di indagine per capire se ci sono eventuali responsabilità o se il decesso è dovuto a cause particolari. 

Al nosocomio di Lagonegro sono giunti anche i Carabinieri della locale Compagnia. 

Claudio Buono

Print Friendly, PDF & EmailStampa PDF

Claudio Buono

Articoli correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *