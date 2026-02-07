Donna muore durante il parto. Tragedia all’Ospedale di Lagonegro

Una vera e propria tragedia quella che si è consumata questa mattina all’ospedale di Lagonegro. Una donna, calabrese residente a Scalea, madre di altri due bambini, è deceduta durante il parto. I motivi sono ancora da accertare. La neonata invece è viva e non presenterebbe problemi particolari.

Un momento di gioia che si è trasformato in grande dolore.

Su quanto accaduto, la Procura della Repubblica di Lagonegro ha avviato accertamenti e aperto un fascicolo di indagine per capire se ci sono eventuali responsabilità o se il decesso è dovuto a cause particolari.

Al nosocomio di Lagonegro sono giunti anche i Carabinieri della locale Compagnia.

Claudio Buono