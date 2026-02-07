Basilicata: un’impresa su quattro è guidata da donne. I nuovi dati del Barometro “DataView” 2025 scattano una fotografia importante della nostra regione. L’eccellenza in rosa: la provincia di Potenza vola al 7° posto in Italia per presenza di imprese femminili (27,2%)! Non è da meno Matera, che si piazza al 19° posto nazionale. Energia ai giovani: la voglia di fare impresa tra i nostri ragazzi resta alta. Siamo tra le prime province italiane per propensione all’imprenditoria giovanile, con Potenza al 15° posto e Matera al 26°.

C’è da lavorare sulla crescita: nonostante la tenuta del sistema, preoccupa il calo della natalità imprenditoriale, con entrambe le province nelle retrovie della classifica nazionale (102° e 103° posto).

“Sostenere chi decide di aprire una nuova partita IVA in Basilicata è una delle nostre priorità per il 2026”, fa sapere la Camera di Commercio della Basilicata.

Di seguito i grafici con i dati delle province di Potenza e Matera.