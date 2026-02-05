Picerno e Vietri di Potenza, ladri in azione negli istituti scolastici. La banda continua a colpire ma fugge a mani vuote

La banda di ladri specializzata nei furti nelle scuole è tornata a colpire nel Potentino. Dopo che nelle settimane scorse gli Istituti Comprensivi di Brienza e Tito sono stati oggetto di furti, con decine di computer portati via, la scorsa notte i ladri sono riusciti a introdursi negli istituti scolastici di Picerno e Vietri di Potenza.

In nottata i ladri – da accertare se si tratta della stessa banda – sono riusciti a entrare nell’Istituto Comprensivo di Picerno. Solo danni, a quanto pare con la rottura di alcune finestre sul retro della struttura, e l’ingresso dentro l’istituto. Tutto a soqquadro e poi l’allarme che è scattato. Da li a poco i ladri sono dovuti fuggire a mani vuote.

Stessa cosa successa a Vietri di Potenza, dove sono entrati all’Istituto Comprensivo sempre dal retro, tramite una porta. Una volta all’interno, hanno rotto diverse porte di legno all’altezza della serratura, alla ricerca sicuramente di computer o attrezzature di valore. Ma non sono riusciti nel loro intento, dal momento che non sono riusciti ad accedere all’area allarmata e ad asportare quanto desiderato. Anche in questo caso, dopo aver messo a soqquadro diverse stanze, sono dovuti fuggire via.

I due sindaci, Margherita Scavone e Christian Giordano, si sono subito attivati e fatto pervenire la loro vicinanza e disponibilità al Dirigente Scolastico.

Sono intervenuti in entrambi i comuni i Carabinieri, che hanno fatto i rilievi del caso e avviato le indagini per risalire agli autori. Al vaglio degli inquirenti anche le riprese della videosorveglianza situate sia in prossimità degli istituti che in altri punti nevralgici dei territori di Vietri di Potenza e Picerno.

Nessun problema per le attività scolastiche che questa mattina, tranne che per qualche minuto di ritardo, si svolgono regolarmente.

Claudio Buono