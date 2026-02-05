Muro Lucano piange don Peppino Grieco. Si è spento lo storico parroco che avrebbe compiuto 93 anni a luglio

Don Peppino Grieco è tornato alla Casa del Padre. Lo storico parroco di Muro Lucano è deceduto oggi. A renderlo noto è la Diocesi di Potenza. “L’Arcivescovo Mons. Davide Carbonaro esprime il cordoglio della comunità diocesana e affida la sua anima alla misericordia del Padre. Il Signore, che egli ha servito con fedeltà nel ministero sacerdotale, lo accolga nella gioia della vita eterna”.

Nato a Ruvo del Monte nel 1933, avrebbe compiuto 93 anni il prossimo luglio. Arrivò a Muro Lucano nel 1968.

Un messaggio di cordoglio anche da parte del sindaco di Muro Lucano, Giovanni Setaro: “Amico di tutti, dalla parte degli ultimi. Oggi Muro Lucano e tutta la nostra comunità piangono la scomparsa di Don Peppino Grieco, un uomo che ha speso la sua vita per gli altri, incarnando fino all’ultimo giorno l’amore per il bene comune e l’opzione preferenziale per i più deboli. Nel suo cammino ha sempre messo la giustizia, la dignità umana, la comunità. Egli ha camminato tra i giovani, tra gli operai, tra chi soffre, tra chi è escluso, rendendo viva la parola di Cristo nel cuore delle persone e nelle strade della nostra terra lucana. I suoi insegnamenti e le sue scelte – spesso controcorrente, sempre fedeli alla coscienza – hanno acceso speranza, generato dialogo e nutrito l’impegno per una Chiesa e una società davvero al servizio degli ultimi. La sua testimonianza resta per noi una luce e una responsabilità da custodire. Con gratitudine eterna per tutto ciò che ha fatto e per tutto ciò che ci ha lasciato, ci stringiamo alla sua famiglia, agli amici e a tutti coloro che lo hanno amato”.

I funerali di Don Peppino Grieco si terranno sabato 7 febbraio alle 10.30 presso la Chiesa di San Marco di Muro Lucano.

Claudio Buono