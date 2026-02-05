“Giovannin senza parole” in scena a Satriano di Lucania per la stagione “Scintille”. Appuntamento a domenica 8 febbraio

Lo spettacolo della Compagnia teatrale Crest, in programma domenica 8 febbraio al Teatro Anzani, affronta il tema del potere della parola e della sua influenza sulla nostra libertà

Domenica 8 febbraio 2026 alle ore 18, al Teatro Anzani di Satriano di Lucania, è in programma “Giovannin senza parole”, spettacolo di teatro d’attore e teatro circo della Compagnia teatrale Crest, per un pubblico dai 5 anni in su. L’evento si inserisce nel cartellone della quarta edizione di “Scintille”, la stagione di teatro ragazzi curata dalla Compagnia Teatrale Petra e realizzata con il sostegno del Comune di Satriano di Lucania e del Comune di Tito.

“Giovannin senza parole” è uno spettacolo teatrale che, con umorismo e leggerezza, affronta il tema delicato del potere della parola e della sua influenza sulla nostra libertà. Un Capo onnipotente detta le regole e persino il modo di parlare agli abitanti del suo paese. Ma cosa succede quando un giovane estraneo irrompe in questo mondo ordinato, portando con sé il disordine e l’imprevedibilità?

Interpretato da attori che si cimentano anche nel clown, nella manipolazione di oggetti e nella musica dal vivo, lo spettacolo ci porta in un viaggio dal buio alla luce, dove gli “errori” di Giovannin si rivelano essere occasioni di crescita e di cambiamento per l’intero paese.

Il Crest è un collettivo teatrale nato a Taranto nel 1977, specializzato in spettacoli per bambini, ragazzi e giovani. Fondato da Gianni Solazzo, Mauro Maggioni e Gaetano Colella e poi guidato da Clara Cottino, Giovanni Guarino e Sandra Novellino, dal 1992 è riconosciuto come compagnia di alto livello nel teatro per l’infanzia e la gioventù. Dal 2009 ha sede nell’Auditorium TaTÀ, nel rione Tamburi di Taranto, uno spazio di mille metri quadrati dedicato a spettacoli, ospitalità di compagnie, laboratori, formazione e ricerca drammaturgica, aperto al territorio e agli artisti italiani e stranieri.

La stagione teatrale di “Scintille” propone da dicembre 2025 a giugno 2026 spettacoli pomeridiani per le famiglie e in matinée per le scuole, ospitati tra il Teatro Anzani di Satriano di Lucania e il Cecilia – Centro per la Creatività di Tito. Il cartellone, che comprende anche attività ed esperienze in natura e incontri dedicati a chi opera per l’infanzia, vede la collaborazione degli istituti comprensivi di Satriano-Brienza e di Tito e dell’Associazione “Sotto il Castello” di Tito per l’accoglienza in occasione degli spettacoli al Cecilia, con l’allestimento di uno spazio dedicato ai libri e alla lettura.

Il costo del biglietto è di 5 euro a persona (sia adulti che bambini) per ogni spettacolo e di 10 euro (adulto + bambino) per le attività fuori abbonamento. I biglietti possono essere acquistati online al seguente link: ticket.cinebot.it/compagniateatralepetra. Per informazioni o prenotazioni è possibile contattare il numero 327 2515604 o scrivere a info@compagniateatralepetra.com.