Potenza, furti nei supermercati: la Polizia blocca una coppia di nazionalità romena. Il Questore emette due fogli di via

A Potenza, nella giornata del ieri ieri 3 febbraio, la Polizia di Stato ha intensificato i servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto dei reati predatori ai danni degli esercizi commerciali. Nel corso di tali attività, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del Reparto Prevenzione Crimine Basilicata hanno sottoposto a controllo un’autovettura in sosta nel parcheggio di un supermercato del capoluogo, con a bordo un uomo di nazionalità rumena. Durante le verifiche è sopraggiunta anche una donna che trasportava una busta contenente generi alimentari. Il comportamento della stessa ha indotto gli operatori a procedere con ulteriori accertamenti.

Dai controlli svolti è emerso che parte della merce era stata occultata e che ulteriori prodotti, successivamente rinvenuti all’interno del veicolo, nel vano posteriore dove era collocata la ruota di scorta, sono risultati di provenienza furtiva, non essendo stato esibito alcun titolo di acquisto idoneo a giustificarne il possesso. Gli articoli recuperati, di vario genere, comprendevano prodotti alimentari, articoli di profumeria e materiale di cancelleria, risultati rubati in alcuni supermercati della zona.

La merce è stata interamente recuperata e restituita ai legittimi proprietari. I due soggetti sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria competente per i reati di furto e ricettazione.

Valutata la gravità dei fatti e ritenuta la loro presenza nel territorio comunale potenzialmente pregiudizievole per l’ordine e la sicurezza pubblica, il Questore della Provincia di Potenza ha emesso nei loro confronti due fogli di via obbligatori, con l’ordine di lasciare il Comune e il divieto di farvi ritorno per la durata di quattro anni.