Alcaraz entra nei grandi del Career Grand Slam e completa il Grande Slam d’Oro

A soli 22 anni Carlos Alcaraz è il tennista più giovane a completare il Grande Slam in carriera, ossia la vittoria di tutti gli Open almeno una volta.

Il trionfo agli Australian Open 2026 di Alcaraz riscrive la storia, in primis perché a 22 anni e 9 mesi è il primo a vincere tutti e quattro gli Slam, in secondo luogo, ma non meno importante, perché domina le statistiche bet e ha guadagnato un vantaggio di circa 3000 punti su Sinner, secondo nel ranking ATP.

Il Grande Slam d’Oro

Nella categoria maschile, sono soltanto 3 i tennisti che hanno vinto il Grande Slam d’Oro in carriera, prima Agassi dal 1992 al 1999, poi Nadal ha completato questo traguardo dal 2005 al 2010 e, infine, Djokovic, che nel 2024 ha completato il percorso degli Slam più l’oro alle Olimpiadi.

Per Alcaraz, il percorso del Grande Slam della carriera è stato completato in meno di 4 anni, per la precisione 3 anni e 4 mesi, ed è il più giovane a conquistare questo traguardo, con il primo Slam vinto nel 2022, i giochi Olimpici vinti nel 2024 a Parigi e l’ultimo Open dei quattro vinto a inizio 2026.

Il ranking ATP attuale e gli Australian Open 2026

Nel ranking Sinner è secondo e si deve inchinare alla forza di Djokovic In semifinale, che raggiunge la sua finale Open numero 38 e resta il più vincente agli Australian Open con 10 titoli.

Sfortuna anche per Musetti ai quarti di finale, che stava dominando per 2 set a 0 su Djokovic ma è stato costretto ad abbandonare per infortunio. Il serbo ha fatto vincere l’ultimo punto a Musetti, che prima aveva battuto Fritz ma ha dovuto rinunciare a una semifinale ormai molto vicina, e ci sarebbe stato un derby italiano davvero importante.

In semifinale Zverev ha tenuto testa ad Alcaraz ma ha perso 3 – 2, stesso risultato per Djokovic contro Sinner. Nella finale di Australian Open 2026, il primo set è stato vinto dal serbo, ma poi lo spagnolo ha rimontato chiudendo per 3 a 1 ed entrando nella storia del tennis con altri record stupefacenti, per un atleta che, ormai, non conosce più limiti quando si tratta di vincere.

I Career Grand Slam

Alcaraz è anche il nono tennista a completare il Grande Slam in Carriera, ossia la vittoria di tutti i titoli almeno una volta in carriera, e come è possibile notare nel palinsesto delle scommesse tennis, il campione spagnolo domina le statistiche con 2 Roland Garros, 2 Wimbledon, 2 US Open e l’Australian Open 2026 che ha sancito il suo predominio assoluto.

Anche in questo caso Carlos è il più giovane tennista a compiere questo miracolo sportivo, inoltre, rientra nei 9 tennisti che sono riusciti in questa impresa: Perry, Budge, Laver, Emerson, Agassi, Federer, Nadal e Djokovic. In totale per Alcaraz sono 25 i titoli vinti nel circuito maggiore, oltre ai 7 Slam ci sono anche gli 8 Master 1000.