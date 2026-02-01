Un Picerno perfetto: Potenza battuto 2-0 al Curcio

Preziosissima vittoria in chiave salvezza per il Picerno, che nel derby lucano di Serie C, nella 24^ giornata del campionato, batte il Potenza al “Curcio” per 2-0, in virtù delle reti di Abreu e Bianchi. Vittoria maturata nel primo quarto d’ora del match per la squadra di patron Curcio. Potenza praticamente quasi mai in partita, merito di un Picerno attento, ordinato e in gran forma fisica. Una vittoria che proietta la squadra di Bertotto a 23 punti, a -2 dalla salvezza diretta, dove c’è il Trapani a 25.

LA CRONACA – Picerno subito più lucido e preciso, e all’8’ arriva il vantaggio. Cross dalla sinistra di Franco e palla in area, la difesa del Potenza con Bachini non riesce a liberare e Abreu scarica in porta gonfiando la rete, la sua prima davanti al pubblico picernese e la sesta in campionato. Potenza tramortito dal gol non riesce a reagire, anzi subisce le iniziative della squadra di Bertotto in gran forma. Il raddoppio al 14’, e c’è lo zampino di un super Emanuele Esposito: cross perfetto dalla sinistra e Bianchi è bravo ad essere il più lesto di tutti e deviare in rete. Per lui è la terza realizzaIone nelle ultime due partite, dopo la doppietta di Casarano. Nel momento migliore del Picerno, capita una occasione d’oro al Potenza per riaprire il match, ma Selleri non la sfrutta al meglio. Il primo tempo si chiude con il Picerno padrone del campo che non corre alcun rischio.

Nella ripresa De Giorgio prova a dare una scossa al Potenza con un triplo cambio: fuori Bachini, Castorani e Ragone, dentro Adjapong, D’Auria e Schimmenti. Poche le occasioni da raccontare con il Potenza che non riesce ad impensierire Marcone, ex del match. Anzi è il neo entrato Cardoni a 9’ dal termine ad andare vicino al 3-0 approfittando di un errore di Adjapong, ma il suo tiro viene deviato in angolo. Non succede più nulla con il Picerno sempre padrone del campo.

Per la Leonessa della Lucania è il sesto risultato utile consecutivo. Dal 20 dicembre, 1-1 al Viviani contro il Sorrento, poi l’identico pari casalingo contro il Cerignola, la vittoria esterna per 1-0 contro il Giugliano, pari a reti bische al Curcio contro il Latina, pari esterno a Casarano per 2-2 e oggi il 2-0 contro il Potenza.

Claudio Buono

(foto in pagina e copertina AZ Picerno)