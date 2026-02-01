Asp Potenza. Igiene, epidemiologia e sanità pubblica: nominato Michele De Lisa alla direzione

Dopo sei anni di incarico come Direttore facente funzione, l’avviso Pubblico assegna il ruolo definitivo

Delineata la gestione della struttura complessa di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza. Si sono conclusi gli esiti dell’Avviso Pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore che, partiti nel 2023, hanno decretato la nomina di Michele De Lisa, già Direttore ff della stessa Unità Operativa Complessa che ha gestito per sei anni. Sei le domande che erano pervenute, ma solo in due sono stati i candidati che hanno partecipato alle prove con valutazione di titoli e curriculum a cui ha fatto seguito il colloquio svoltosi nelle scorse settimane.

L’unità di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica si occupa di prevenzione, promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro, prevenzione primaria attraverso la somministrazione dei vaccini per soggetti adulti e pediatrici, attività medico legale e medicina necroscopica, attività di vigilanza, sorveglianza e rilascio pareri. L’attività di facente funzione di De Lisa è stata svolta in periodi di emergenze particolari per la regione Basilicata come la pandemia da Covid19 e l’emergenza idrica, ma anche la carenza di medici di medicina generale.

Soddisfatto per il conferimento dell’incarico, De Lisa conferma “la sinergia con la Direzione Strategica Aziendale con cui si continuerà a lavorare fianco a fianco per garantire la salute di tutti i cittadini ricadenti nei comprensori dell’azienda sanitaria potentina”. Il suo lavoro “proseguirà nel pieno rispetto delle linee guida che verranno non solo dalla direzione aziendale, ma anche delle indicazioni di Regione Basilicata per il conseguimento degli obiettivi fissati”.

Il Direttore Generale della Asp Basilicata, Giuseppe De Filippis, ha espresso soddisfazione “per una nomina di grande portata e valore, vista la competenza e professionalità del dottor De Lisa. Si è portata a compimento una procedura che si trascinava da molto tempo, delineando così gli assetti aziendali a cui è stato aggiunto un tassello in più ad un settore di fondamentale importanza per il territorio e per gli utenti”. De Filippis ha inoltre sottolineato che “con la nomina a Direttore dell’U.O.C. di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, De Lisa contribuirà attivamente alla fase di riorganizzazione dell’azienda”.