Mercato dei finanziamenti: in Basilicata nel 2025 il tasso di interesse medio sui prestiti personali scende di quasi 40 punti base

In calo anche il TAEG medio delle cessioni del quinto per dipendenti privati e pensionati, rialzo invece per i dipendenti pubblici

Il 2025 è stato un anno positivo per il mercato dei finanziamenti, caratterizzato da tassi di interesse in discesa rispetto al recente passato, soprattutto per quanto riguarda i prestiti personali.

Secondo i dati dell’Osservatorio Finanziamenti di Segugio.it, nel corso del 2025 il TAEG medio delle pratiche erogate per i prestiti personali in Italia ha subito un calo di 37 punti base, passando dall’8,35% di gennaio all’8,16% registrato a dicembre. Anche i tassi di interesse delle cessioni del quinto per dipendenti privati e pensionati – che offrono condizioni ben più convenienti rispetto ai prestiti personali – sono scesi di circa 10 punti base nel corso dell’anno, passando rispettivamente dal 6,76% al 6,65% (dipendenti privati) e dal 7,83% al 7,66% (pensionati). Per quanto riguarda le cessioni del quinto destinate ai dipendenti pubblici si osserva invece un lieve rialzo di circa 40 punti base, con il TAEG medio che dal 5,28% di gennaio è aumentato fino al 5,69% registrato a dicembre.

Nicoletta Papucci, portavoce di Segugio.it, commenta: “Il 2025 è stato caratterizzato da un calo dei tassi di interesse soprattutto per le tipologie di finanziamento più richieste: i prestiti personali e le cessioni del quinto per dipendenti privati. Quest’ultima formula permette di ottenere condizioni più vantaggiose grazie alle garanzie più solide offerte alle finanziarie, con un tasso medio che al momento è 150 punti base più basso rispetto a quello dei prestiti personali. In questo scenario di mercato in continua evoluzione, i comparatori come Segugio.it hanno un ruolo fondamentale nell’aiutare chi è interessato a un finanziamento a scoprire soluzioni nuove e più vantaggiose”.

 Prestiti personali: in Basilicata rispetto al 2024 aumentano l’importo medio richiesto e la durata dei finanziamenti

A Matera gli importi richiesti più alti

Secondo i dati dell’Osservatorio Finanziamenti di Segugio.it, in cima alle finalità di finanziamento più popolari in Basilicata nel 2025 si trova la Liquidità, che assorbe il 30,3% del totale delle richieste. Per quanto riguarda gli importi richiesti per prestiti personali nel corso del 2025, nella regione si osserva un aumento di 1.300 € rispetto al 2024, con la cifra che sale da una media di 11.600 € fino a 12.900 € nell’anno appena concluso, mentre la finalità di finanziamento per la quale si chiedono importi maggiori è il Consolidamento (20.500 € in media). Guardando alla durata dei finanziamenti, nel 2025 si evidenzia una lieve crescita rispetto all’anno precedente, con il dato che da 5 anni e 2 mesi in media sale a 5 anni e 6 mesi.

Nel 2025 Matera si è distinta come la provincia della regione dove l’importo medio richiesto è più elevato nei prestiti personali, con un dato pari a 13.754 €. Anche per quanto riguarda la durata dei finanziamenti, in provincia di Matera si registra il valore più alto, pari a 5 anni e 7 mesi, mentre a Potenza si trovano i richiedenti più giovani, con un’età media di 44 anni e 10 mesi.

Cessioni del quinto: nel 2025 quasi la metà dei richiedenti in Basilicata è dipendente privato, cresce l’importo medio richiesto rispetto all’anno precedente

Matera la provincia dove si richiedono le somme più alte

Anche nel 2025 i dipendenti privati si sono confermati i maggiori richiedenti di cessioni del quinto in Basilicata, assorbendo quasi la metà delle richieste totali (43,6% del mix), dato in aumento rispetto al 2024, quando erano al 39,9% del totale. La quota di dipendenti pubblici che hanno richiesto un finanziamento attraverso la cessione del quinto, invece, è calata rispetto all’anno precedente, passando al 35,8% del totale al 26,4%. Leggero aumento anno su anno per i pensionati, che nel 2025 pesano per il 30,1% delle richieste totali (nel 2024 il dato era pari al 24,3% del mix). Per quanto riguarda l’importo richiesto per queste tipologie di finanziamenti, nel 2025 si osserva un sensibile aumento rispetto all’anno precedente, con il dato che sale dai 19.400€ del 2024 ai 21.200 €. Si attesta invece sugli 8 anni e 7 mesi la durata media dei finanziamenti nella regione.

La provincia di Matera nel 2025 si è distinta per l’importo medio richiesto più elevato della regione per le cessioni del quinto, con 23.455 € in media. La durata media dei finanziamenti è pari a 8 anni e 7 mesi per entrambe le province, mentre per quanto riguarda l’età dei richiedenti,  in quella di Potenza si registra il valore più basso, con 53 anni e 4 mesi in media.

Claudio Buono

