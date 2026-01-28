Potenza, il 30 gennaio l’ottava edizione della Staffetta della Memoria

Venerdì 30 gennaio 2026 a Potenza, si terrà l’ottava edizione della Staffetta della Memoria: una giornata di riflessioni, cultura e impegno civile contro ogni forma di oppressione. L’iniziativa è organizzata da Insieme Onlus e vedrà la partecipazione di cittadini e associazioni.

La giornata dedicata alla memoria quest’anno ha come sottotitolo: “E’ di nuovo genocidio”. Una frase significativa per orientare lo sguardo verso tutte le forme di oppressione e di sterminio di innocenti. Al centro delle iniziative le parole, la dignità umana, il rispetto per le vite, per la libertà e una chiamata alla responsabilità collettiva.

La sessione mattutina coinvolgerà le scuole e si terrà nel Polo Bibliotecario di Potenza. Seguirà una passeggiata urbana a cura dell’Associazione Camminata Metabolica e alle 15:30 partirà la sessione pomeridiana nella sede dell’associazione Insieme, in viale del Basento a Potenza. Diversi gli interventi in programma a cura di associazioni sportive, culturali e musicali (Sotto il Castello, Loncar, Boom, Gommalacca teatro, La luna al guinzaglio, Arteterapia) e di singoli cittadini, docenti e intellettuali. La Staffetta si concluderà con il Candlelight concert a cura del Conservatorio di musica “Gesualdo da Venosa”.

Ne abbiamo parlato con Maria Elena Bencivenga e Gianluca Capozio dell’associazione Insieme Onlus.

Guarda la puntata di Caleidoscopio qui sotto.