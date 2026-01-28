Furti nel Potentino, l’emergenza continua. Ladri in casa con i proprietari all’interno, indagini dei Carabinieri per un grave episodio a Lauria

Continuano gli episodi di criminalità sul territorio del Potentino, così come continua la preoccupazione dei cittadini che non si sentono più al sicuro nemmeno nella propria abitazione. L’ultimo – preoccupante – episodio, arriva da Lauria, dove nella serata di ieri 27 gennaio, in una abitazione dell’area Superiore del territorio i ladri hanno portato a termine un furto mentre all’interno dell’abitazione c’era una coppia di coniugi. L’accaduto nella tarda serata. La coppia si è accorta poco dopo della presenza dei ladri all’interno dell’abitazione. Gli stessi, però, per non farsi beccare e per facilitare la loro azione, hanno ben pensato di chiudere diverse porte dell’abitazione, con la coppia bloccata all’interno e gli stessi malviventi presi nel portare a termine l’azione criminale, con il furto completato e l’asportazione di oggetti preziosi e di valore.

Poi si sono dati subito alla fuga. La coppia ha immediatamente allertato il 112 con i Carabinieri della Stazione di Lauria e della Compagnia di Lagonegro intervenuti prontamente sul posto. Gli uomini dell’Arma, guidati dal Maggiore Vincenzo Pappalardo, hanno fatto tutti i rilievi del caso, nel mentre altre pattuglie hanno effettuato controlli straordinari sul territorio nel tentativo di bloccare la fuga dei ladri. Di loro, però, nessuna traccia. Le indagini sono in corso per provare a risalire agli autori del furto.

Un episodio simile, qualche mese fa, anche a Picerno, altri episodi di furti invece nei giorni scorsi sempre nel Potentino, a Villa d’Agri, con almeno tre colpi messi a segno.

Claudio Buono