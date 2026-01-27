Potentino, anziano scomparso ritrovato dopo ore di ricerche a San Fele

Storia a lieto fine a San Fele, dove un uomo di 89 anni è stato ritrovato questa mattina, dopo che dalla giornata di ieri – dal pomeriggio – non si avevano più sue notizie. L’uomo era uscito come era di solito con i suoi animali nelle campagne nei pressi della sua abitazione, senza però fare rientro a casa.

Visto l’orario, i familiari – allarmati per il mancato rientro – hanno allertato i soccorsi facendo scattare le immediate ricerche.

Sul posto, nei pressi di località Agrifoglio, è stato immediato l’intervento dei volontari della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Potenza e del Distaccamento di Pescopagano, con quest’ultimi che sono riusciti a ritrovare l’anziano in una zona impervia e in forte e ipotermia. Immediatamente dopo il ritrovamento, è stato affidato alle cure dei sanitari del 118 Basilicata Soccorso intervenuti sul posto.

Alle operazioni di ricerca hanno preso parte anche una squadra di tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Basilicata, Stazione Sellata, intervenuta nell’ambito dell’attivazione del piano provinciale per le persone scomparse della Prefettura.

In supporto alle operazioni di ricerca anche un elicottero Drago 165 dei Vigili del Fuoco del Nucleo di Pontecagnano.

Claudio Buono