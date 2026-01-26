Nuovi strumenti per gli studenti lucani. Grazie all’ARDSU Basilicata debutta l’Assistente Digitale

L’Ardsu Basilicata compie un passo concreto verso il futuro, investendo in soluzioni tecnologiche avanzate e attivando un servizio di Intelligenza Artificiale sul sito web e sui canali social ufficiali Facebook e Instagram. Un’innovazione significativa che rende ARDSU Basilicata tra le prime in Italia e tra le pochissime realtà pubbliche ad adottare un Assistente Digitale attivo 24 ore su 24 e in grado di fornire informazioni immediate su bandi, borse di studio, alloggi e servizi.

L’assistente guiderà gli studenti nella compilazione dei modelli, risponderà in tempo reale alle richieste più frequenti, affiancherà il lavoro degli uffici migliorando l’accessibilità ma senza sostituire il personale. Più servizi, meno costi, maggiore efficienza: questa scelta strategica del Consiglio dell’Ente di DSU che consente di abbattere i tempi di attesa, di superare i limiti del contatto telefonico e di garantire supporto continuo h24, soprattutto nei momenti di maggiore afflusso di richieste. Il progetto, condiviso dal Consiglio, curato e implementato in particolare dal dottor Giulio Ruggieri, fa parte della programmazione dell’Ente con l’obiettivo di rafforzare il diritto allo studio e far crescere l’Università della Basilicata attraverso innovazione e servizi concreti. L’Intelligenza Artificiale non sostituisce il capitale umano ma lo affianca e lo supporta, rappresentando una risposta moderna ed efficace alle difficoltà strutturali, con l’obiettivo di mettere lo studente sempre al centro.

“Le attività programmate dal Consiglio – sostiene il Direttore Generale Giuseppe Giuzio – si muovono nella direzione di mettere in campo nuove progettualità e servizi innovativi, con l’obiettivo di costruire un sistema universitario più efficiente, inclusivo e al passo con le sfide che ci attendono. Snellire la comunicazione tra gli Uffici e gli studenti era uno degli obiettivi prefissati ma a breve diverse saranno le attività che vedranno la luce a partire dal nuovo software per le borse di Studio fino ad arrivare a tutta una serie di attività collaterali di diritto allo Studio a favore degli studenti di Basilicata”.

Lo rende noto l’Ufficio Stampa di ARDSU Basilicata.