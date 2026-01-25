Potentino, la banda dei tabacchini tenta un nuovo colpo. A Pignola ladri messi in fuga da allarme e cittadini

Continua ad agire sul territorio del Potentino la banda di malviventi che da qualche giorno ha puntato i tabacchini e ricevitorie. Dopo gli episodi a Potenza (un tentativo senza scasso e un furto portato a termine) e a Baragiano Scalo (nella notte tra il 22 e 23 gennaio), la scorsa notte un tentativo di furto è stato registrato a Pignola.

I ladri hanno tentato il furto in via Guglielmo Marconi, dove c’è una tabaccheria e ricevitoria.

I ladri hanno iniziato a scardinare la saracinesca nel tentativo di riuscire ad accedere all’interno dell’attività. È stata seriamente danneggiata ma grazie ai sistemi di sicurezza e ad alcuni residenti che, sentendo i rumori, si sono affacciati, i ladri non ce l’hanno fatta e si sono dati alla fuga.

Su quanto accaduto indagano i Carabinieri.

Claudio Buono