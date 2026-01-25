Polizia di Stato, tanti lucani tra i vice ispettori del 19° corso che hanno giurato fedeltà alla Repubblica

Giornata emozionante per 1.372 giovani che hanno scelto la carriera nella Polizia di Stato e che nei giorni scorsi hanno giurato come vice ispettori a conclusione del 19° corso, completato dopo un percorso formativo iniziato il 13 gennaio 2025. Tra di loro ci sono tanti lucani che hanno giurato fedeltà alla Repubblica Italiana contemporaneamente in diverse città italiane: nell’Istituto per sovrintendenti di Spoleto, nella Scuola allievi agenti di Campobasso e nell’Istituto per ispettori di Nettuno, dove era presente il capo della Polizia Vittorio Pisani, videocollegato, in diretta streaming, con le altre due scuole. Questa la lista dei lucani.

Per quanto riguarda la Scuola di Campobasso, hanno giurato:

Giuseppe Marino di Picerno ;

Roberta Salerno di Picerno ;

Michele di Napoli di Ruvo del Monte ;

Michele Martino di Melfi ;

Lucrezia Grasso di Melfi ;

Michela Leone di Guardia Perticara;

Giuseppe Santoro di Filiano;

Alla Scuola di Nettuno hanno giurato:

Gerardo Fortunato di Picerno ;

Domenico Galante di Muro Lucano ;

Mirko Mango di Rivello ;

Canio De Grazia di Albano di Lucania ;

Umberto Ferrara di Chiaromonte ;

Mauro Persano di Potenza ;

Alfonso Isoldi di San Severino Lucano ;

Vito Donato Bochicchio di Filiano;

Alla Scuola di Spoleto ha giurato invece Davide Bozzelli di Castel Lagopesole.

Durante il corso di 12 mesi gli allievi hanno affrontato addestramento e formazione giurisprudenziale (diritto penale, procedura penale, diritto amministrativo). Il giuramento, la cui formula è stata pronunciata dai direttori dei singoli istituti di istruzione, ha segnato il passaggio definitivo dal percorso formativo alla carriera operativa per le 479 donne e gli 893 uomini che hanno frequentato il corso preparandosi su cinque aree didattiche: giuridica, psicologica e sociologica, gestionale, professionale e addestrativa. Adesso tutti loro saranno assegnati nei reparti di tutta Italia e inizieranno questa nuova esperienza il prossimo 4 febbraio.

Claudio Buono