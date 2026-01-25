Il Potentino baciato dalla dea bendata. Vinti 1 milione di euro al nuovo gratta e vinci ‘Vip’

Basilicata baciata dalla fortuna. Un premio da 1 milione di euro è stato vinto a Senise, nel Potentino, grazie al gratta e vinci ‘Vip’, un tagliando dell’edizione speciale. Si tratta di uno dei gratta e vinci più costosi in circolazione, da 25 €.

Il premio milionario è stato centrato in una ricevitoria situata sul territorio senisese. Ma non è il primo caso di una vincita milionaria a Senise. Già nel 2018 un fortunato vincitore, con un gratta e vinci da 5 € (Turista per Sempre) riuscì a portarsi a casa un premio complessivo di 2 milioni di €, tra rendita mensile e bonus sia iniziale che finale.

A dare notizia della vincita a Senise è l’Agimeg, l’Agenzia di Stampa Mercato dei Giochi.

Si ricorda a tutti la necessità di giocare in modo responsabile, in modo da evitare i potenziali danni legati al gioco con vincita in denaro, mantenendolo al tempo stesso un’attività lecita, regolata e accessibile.

Claudio Buono