Potentino, i dati della Caritas diocesana: chi chiede aiuto è donna per il 56 %, incremento delle persone incontrate del 20 %

La povertà raccontata dai 26 centri d’ascolto Caritas Diocesana di Potenza, Muro Lucano e Marsico Nuovo nel report 2025. Giorgia Russo e Salvatore Gerardi ci raccontano le nuove forme di povertà che coinvolgono anche chi lavora.

Una fotografia sullo stato e le diversità della povertà. Chi sono i nuovi poveri, quali sono le difficoltà a sopravvivere, quali i principali bisogni: tutto questo è contenuto nel Rapporto Povertà ed Esclusione Sociale 2025 che si intitola “La povertà raccontata dai centri di ascolto Caritas”, il documento annuale che la Caritas diocesana di Potenza, Muro lucano e Marsico nuovo redige ogni anno. I dati provengono dai 26 Centri di Ascolto (CdA) distribuiti sul territorio diocesano, punti di incontro e accoglienza in cui volontari ed operatori ascoltano ed accompagnano le persone in difficoltà offrendo suppor­to, orientamento e risposte concrete ai bisogni più urgenti. Ospiti della puntata di Caleidoscopio Giorgia Russo e Salvatore Gerardi dell’ufficio pastorale che hanno curato il report

Sono state 4.442 le persone incontrate, con un incremento del 19,7% rispetto al triennio precedente. Il 56% di chi chiede aiuto è donna, il 74% italiano. Due i profili prevalenti: persone sostenute da anni, con fragilità strutturali, difficili percorsi di reinserimento e scarso bagaglio formativo e nuovi poveri con lavori discontinui, instabilità familiare e redditi insufficienti. Inoltre, il 32% delle famiglie sostenute ha un componente che lavora in nero.

Per saperne di più guarda la puntata nel video disponibile di seguito.