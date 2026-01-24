Furti nel Potentino, a Potenza preso di mira un tabacchino

Dalla banda dei bancomat a quella dei tabacchini. Dopo la notizia del colpo di qualche notte fa (tra il 22 e 23 gennaio) a Baragiano Scalo (qui l’articolo), portato a termine con migliaia di euro tra sigarette e gratta e vinci asportati, nella stessa nottata i ladri hanno colpito anche a Potenza. Una volta sfondata la porta di ingresso, i ladri hanno asportato principalmente sigarette e gratta e vinci. Sul posto l’intervento dei Carabinieri. Il furto è avvenuto nei pressi di via Ciccotti, in una tabaccheria situata in prossimità della Villa di Santa Maria.

Non è chiaro se si tratta della stessa banda. Saranno le indagini dei Carabinieri a fare chiarezza su quanto accaduto e per capire se c’è un collegamento tra il furto di Baragiano Scalo e quello di Potenza.

Nelle foto che seguono i ladri in azione e gli scaffali svuotati dagli stessi. Il furto è avvenuto tra le ore 2:30 e le ore 3:00.

Indagano i Carabinieri.

Claudio Buono