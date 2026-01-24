E’ lucano uno tra i migliori cocktailbar d’Italia ai ‘Barawards 2025’

Melfi entra ufficialmente nella mappa dell’eccellenza della miscelazione italiana grazie a Origini – Esperienza Liquida, il cocktail bar fondato dal giovane barman Paolino Nigro, che ai Barawards 2025 ha conquistato due prestigiosi riconoscimenti, confermandosi come una delle realtà più interessanti e promettenti del panorama nazionale.

Durante l’edizione 2025 dei Barawards – il più autorevole premio italiano dedicato al mondo del bar, del food & beverage e dell’ospitalità – Origini è stato premiato come Bar Rivelazione dell’Anno – Premio Paşabahçe, un riconoscimento che celebra i nuovi progetti capaci di distinguersi per identità, qualità e visione. A questo si aggiunge la Menzione Speciale Bar Menu dell’Anno, che premia il valore concettuale e narrativo della proposta. La menzione è stata attribuita per un drink menu pensato come strumento di racconto, capace di costruire un’esperienza riconoscibile e coerente: la nuova drink list di Origini è dedicata ai cartoni animati che hanno segnato l’infanzia di generazioni tra la fine degli anni ’80 e i primi anni 2000, trasformando la memoria collettiva in linguaggio creativo applicato alla miscelazione.

Due premi che raccontano un progetto solido, coerente e ambizioso, capace di unire radici territoriali, ricerca storica e sperimentazione contemporanea.

Nato nel cuore della storica città di Melfi, all’ombra del Monte Vulture, Origini – Esperienza Liquida rappresenta il ritorno “alle origini” di Paolino Nigro, dopo un percorso professionale che lo ha portato dietro i banconi di alcuni tra i più celebri cocktail bar italiani e internazionali, fino all’esperienza al Sips di Barcellona, primo classificato nella The World’s 50 Best Bars 2023. La scelta di tornare in Basilicata si traduce oggi in un progetto che valorizza il territorio attraverso il linguaggio della miscelazione.

Fondamentale anche il contributo della giovane squadra under 30, che anima il locale con un’accoglienza fresca, informale e competente, rendendo Origini uno spazio di condivisione, cultura e divertimento.

«Origini è lo spazio in cui io e i miei colleghi esprimiamo la nostra passione», racconta Paolino Nigro. «Un luogo dove cultura, modernità e divertimento si mescolano come in un cocktail ben riuscito. Ricevere due riconoscimenti ai Barawards è una conferma importante del lavoro fatto e uno stimolo a continuare a crescere».

Con due premi ai Barawards 2025, Origini – Esperienza Liquida non solo porta Melfi sotto i riflettori della mixology italiana, ma dimostra come anche lontano dalle grandi città possano nascere progetti capaci di competere ai massimi livelli, restando fedeli alla propria identità e alle proprie origini.