Furti nel Potentino, ladri in azione a Baragiano Scalo. Colpo da migliaia di euro nella notte in una tabaccheria

Ancora notizie di furti messi a segno nel Potentino. Dopo bancomat e scuole – l’ultima in ordine di tempo a Tito – ecco che i ladri mettono a segno un furto in un tabacchino. L’episodio la scorsa notte a Baragiano Scalo, comunità già colpita nelle scorse settimane da diversi furti nelle abitazioni, ma con una maggiore tranquillità nell’ultimo periodo. Questo nuovo episodio, però, desta altre preoccupazioni tra i cittadini sul tema della sicurezza e della tranquillità.

Il colpo in piena notte, verso le ore 3, in via Limiti, nei pressi di un tabacchino, in una zona molto abitata, lungo il rettilineo del popoloso nucleo di Baragiano Scalo. I ladri, stando alle prime informazioni, sono riusciti a entrare nell’attività forzando la saracinesca e alzandola, tanto da piegarla. Successivamente hanno sfondato il vetro della porta principale.

Mentre l’allarme è suonato ed è arrivato anche al proprietario, la banda è comunque riuscita a portare al termine il colpo, impossessandosi di prodotti (presumibilmente – e per la maggior parte – gratta & vinci e sigarette) per svariate migliaia di euro. La stessa attività, suo malgrado, ha subito un altro furto qualche anno fa.

All’arrivo dei proprietari – disperati per un altro furto subito e per tanti sacrifici spazzati via da questi criminali – la banda è subito fuggita via. L’auto utilizzata dai ladri sarebbe una utilitaria: qualcuno avrebbe notato una Fiat Punto con a bordo almeno tre persone. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Baragiano, che hanno avviato tutti gli accertamenti del caso per provare a risalire agli autori del furto.

Claudio Buono