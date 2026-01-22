Nasce la “Rete Monitoraggio Comuni – Basilicata”: un nuovo strumento al servizio del territorio

AROMT Basilicata lancia il progetto “Rete Monitoraggio Comuni – Basilicata”, un’iniziativa pensata per creare una rete stabile di comunicazione tra i Comuni lucani e gli enti territoriali, con l’obiettivo di migliorare la condivisione delle informazioni sulle condizioni meteorologiche locali.

La Basilicata, per conformazione geografica e varietà climatica, è spesso interessata da fenomeni meteo molto differenti anche tra aree vicine. Questo rende fondamentale disporre di strumenti rapidi e coordinati per monitorare il territorio e supportare le attività operative degli enti.

Il progetto prevede l’apertura di una sezione dedicata sul portale di AROMT Basilicata e l’attivazione di canali di comunicazione digitali, tra cui chat e gruppi riservati agli enti aderenti. Attraverso questi strumenti sarà possibile inviare e ricevere aggiornamenti in tempo reale, segnalazioni locali e informazioni utili alla gestione del territorio, in particolare per quanto riguarda viabilità, sicurezza e pianificazione degli interventi.

Elemento centrale dell’iniziativa sarà anche un canale di comunicazione regionale dedicato, che fungerà da punto di riferimento unico per tutti i soggetti coinvolti: Comuni, Province, ANAS e altri enti che necessitano di informazioni meteorologiche operative.

È bene precisare che la Rete non sostituisce in alcun modo i sistemi ufficiali di allertamento della Protezione Civile. Al contrario, si configura come un’attività di supporto, di affiancamento e integrazione informativa, finalizzata a rafforzare la capacità di risposta locale e la conoscenza delle condizioni microclimatiche del territorio.

La “Rete Monitoraggio Comuni – Basilicata” nasce come progetto di lungo periodo, con un forte valore istituzionale e collaborativo. L’obiettivo è costruire nel tempo una rete solida, capace di migliorare il dialogo tra enti e territorio, contribuendo concretamente alla tutela e alla sicurezza della Basilicata.

Queste le parole di Nicola Grujic, presidente dell’associazione: «La Basilicata ha oggi la necessità di recuperare una maggiore efficacia nella diffusione delle informazioni meteorologiche e, soprattutto, di riportare il monitoraggio del territorio su una linea più moderna, coordinata e produttiva. Il nostro obiettivo è creare una rete capace di mettere in comunicazione Comuni ed enti, favorendo la collaborazione e lo scambio rapido di dati e segnalazioni locali. Non si tratta di sostituire i sistemi ufficiali di allertamento, ma di affiancarli con uno strumento operativo che valorizzi il territorio e le sue specificità. Una Basilicata più connessa sul piano meteorologico significa enti più preparati, interventi più tempestivi e una maggiore tutela per cittadini, infrastrutture e viabilità. La Rete Monitoraggio Comuni nasce proprio con questa visione: costruire, insieme, un modello di cooperazione stabile al servizio della regione».