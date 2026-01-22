‘Anticipazioni’, a Satriano di Lucania il 24 e 25 gennaio due giornate di incontri e attività partecipate verso il Carnevale

Prosegue il calendario di eventi di avvicinamento al Carnevale di Satriano di Lucania con Anticipazioni, in programma sabato 24 e domenica 25 gennaio presso la tendostruttura in piazza Paschiero. Due giornate di incontri, musica e attività partecipate, a ingresso gratuito, pensate per accompagnare il pubblico verso il Carnevale.

Sabato 24 gennaio, alle 18:31, è in programma l’incontro “Antropologicamente parlando” con l’etnografa Sandra Ferracuti (Università della Basilicata), che presenterà il lavoro di ricerca svolto sul Carnevale di Satriano dal 2013 a oggi. L’intervento offrirà un approfondimento sul percorso recente della manifestazione, sui suoi significati e sulle trasformazioni avvenute negli ultimi anni.

Alle 21:03 seguirà il concerto di Antonio Saporito, con un repertorio che intreccia sonorità lucane e cilentane a suggestioni world e mediterranee. La serata si concluderà con un DJ set.

Domenica 25 gennaio è in programma “A pranzo con il Rumita”, laboratorio dedicato alla costruzione della maschera tradizionale. L’appuntamento è fissato alle 11:29 presso la tendostruttura, da dove partirà la raccolta dell’edera nei boschi di Satriano. Nel primo pomeriggio è previsto il pranzo, in condivisione (ognuno porta qualcosa e lo condivide) oppure presso lo stand gastronomico, seguito dalle attività di costruzione della maschera del Rumita in un contesto di condivisione collettiva e musica tradizionale.

L’iniziativa Anticipazioni si inserisce nel ciclo degli eventi avvicinamento al Carnevale”, che ha già visto svolgersi l’appuntamento di Apertura e che proseguirà con Atterraggio (31 gennaio – 1 febbraio) e Anteprima (7 – 8 febbraio), fino al Carnevale di Satriano di Lucania, in programma il 14 e 15 febbraio.

Tutti gli eventi sono gratuiti.

Informazioni: 327 772 2142 – carnevaledisatriano@gmail.com