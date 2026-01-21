Ladri in azione a Tito. Colpo messo a segno nell’Istituto Comprensivo

Qualche notte fa il colpo a Brienza con decine di computer portati via, la scorsa notte a Tito. Dai bancomat alle scuole, Potentino sempre più nella morsa di banda di ladri che stanno facendo razzia sul territorio.

La scorsa notte, infatti, i ladri hanno fatto visita all’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” situato in via San Vito, pieno centro abitato titese. Al momento è da quantificare il bottino, ma sarebbero state asportate attrezzature multimediali e creati comunque dei danni. Sarebbero decine i computer asportati dai ladri.

Su quanto accaduto stanno indagando i Carabinieri della Stazione di Tito, che hanno effettuato i primi sopralluoghi sul posto.

Le attività scolastiche non sono state sospese, ma è stato registrato solo un ritardo nell’ingresso a scuola degli alunni in mattinata.

Claudio Buono