Ente Pro Loco, al via il progetto di Servizio Civile Ambientale nelle sedi di Satriano di Lucania e Barile

Al via il progetto di Servizio Civile Ambientale dal titolo “Tutela dei territori: un equilibrio tra biodiversità e antropizzazione” nelle sedi Pro Loco di Barile e Satriano di Lucania promosso da Promozione Italia Aps con la Rete Associativa Terzo settore Ente Pro Loco Italiane Aps ed Ente Pro Loco Basilicata Aps. A farlo sapere il Presidente Pro Loco Barile Aps e Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Aps Rocco Franciosa il quale sottolinea “dopo la positiva esperienza del progetto di Servizio Civile Digitale e dei progetti di Servizio Civile Universale in corso di attuazione in diverse sedi lucane, grazie all’Ente Promozione Italia Aps e alla Rete associativa Terzo Settore Ente Pro Loco Italiane Aps avviamo in maniera sperimentale un importante progetto di Servizio Civile Ambientale presso la sede della Pro Loco Barile Aps nel Parco regionale naturale del Vulture e presso la Pro Loco Satriano di Lucania Aps nel Parco nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese della durata di un anno. Ringraziamo il Presidente nazionale della Rete Associativa di Terzo Settore Ente Pro Loco Italiane Aps e di Promozione Italia Aps Pasquale Ciurleo e tutta la struttura per la straordinaria occasione che vede la Basilicata inserita in un progetto di Servizio Civile che coinvolge altre regioni per offrire un’ opportunità formativa a tanti giovani che hanno scelto di vivere un’esperienza nelle sedi Pro Loco accreditate”.

Soddisfazione espressa anche dal Presidente della Pro Loco Satriano di Lucania Aps e Consigliere regionale Ente Pro Loco Basilicata Aps Pietro Marino da anni impegnato in attività di Servizio Civile che offrono a tanti giovani la possibilità di portare avanti progettualità di respiro regionale e nazionale confrontandosi con giovani lucani e italiani. Saranno Loris Sigillito presso la sede Pro Loco Barile Aps e Antonio Pepe presso la sede Pro Loco Satriano di Lucania Aps i giovani lucani Operatori Volontari che per un anno si impegneranno nel progetto di Servizio Civile Ambientale dal titolo “Tutela dei territori: un equilibrio tra biodiversità e antropizzazione” con l’obiettivo specifico di diffondere e promuovere la conoscenza delle aree protette e della biodiversità locale dei luoghi che la ospitano attraverso un processo di consapevolezza dei luoghi che si vivono attraverso una strategia organica di educazione ambientale in grado di valorizzare la conoscenza del patrimonio ambientale.