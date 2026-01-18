Pensionati, in Basilicata oltre 27 mila sono in difficoltà. Domani a Potenza UIL presenterà una proposta di legge su ‘Pensioni al minimo’

UIL Basilicata e UIL Pensionati Basilicata presenteranno una proposta di legge regionale che introduca misure strutturali di sostegno al reddito, capaci di integrare le pensioni più basse e restituire dignità a chi ha lavorato una vita intera sostenendo l’economia regionale.

L’iniziativa sarà illustrata in una conferenza stampa lunedì 19 gennaio alle ore 10.30 presso la Sala Inguscio della Regione Basilicata, in Via Verrastro, allo scopo di per richiamare l’attenzione delle istituzioni regionali su una grave emergenza sociale.

In Basilicata sono oltre 27.000 le pensionate e i pensionati che vivono con un assegno al minimo, una condizione che non garantisce più una vita dignitosa a causa dell’aumento del costo della vita e delle spese essenziali, a partire da quelle sanitarie.

Per il Segretario Generale UIL Basilicata, Vincenzo Tortorelli, ed il Segretario Generale UIL Pensionati Basilicata, Carmine Vaccaro, in una nota congiunta: “E’ necessario un intervento immediato della Regione Basilicata, attraverso una legge regionale che introduca misure strutturali di sostegno al reddito, capaci di integrare le pensioni più basse e restituire dignità a chi ha lavorato una vita intera sostenendo l’economia regionale. La proposta che presenteremo – dicono in una nota – va nella direzione di sostenere le pensioni al minimo, rendendo le pensionate e i pensionati lucani una priorità dell’agenda politica regionale, perché il tempo delle attese è finito e servono risposte concrete per quanti lottano contro la povertà, il disagio e l’emarginazione sociale”.