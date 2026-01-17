Suoni e Segni 2025. Riflettori su Sidùn, omaggio a Fabrizio De André: appuntamento il 31 gennaio al Cecilia di Tito

Prosegue il viaggio della rassegna Suoni e Segni 2025, realizzata dall’Accademia Musicale Lucana, presso il Centro per la Creatività Cecilia di Tito (PZ). Dopo lo straordinario successo della serata inaugurale con i Neri per Caso del 5 gennaio scorso, riflettori puntati sul prossimo imperdibile appuntamento: sabato 31 gennaio alle ore 21 sul palco i Sidùn con Tributo a Fabrizio De André.
Tributo a De André
I Sidùn sono una tribute band nata nel 2006 con l’obiettivo di omaggiare l’arte e la poesia di Fabrizio De André, uno dei più grandi cantautori italiani, capace come pochi di raccontare con delicatezza e profondità storie di emarginazione, amori e libertà.
Il nome della band richiama uno dei brani più intensi del repertorio di Faber, Sidún, dedicato alla distruzione della città libanese di Sidone: un simbolo del suo impegno civile, umano e poetico.
L’ensemble porta in scena un omaggio profondo e rispettoso, rilegge la sua eredità poetica con cura, sensibilità e una forza interpretativa che ne restituisce l’essenza più intima.
In scaletta previsti i capolavori intramontabili di De André — da Bocca di Rosa a La Guerra di Piero, da Andrea al Pescatore — eseguiti con arrangiamenti fedeli alle versioni originali e live del cantautore, comprese quelle nate dalla storica collaborazione con la PFM. Attraverso ogni nota e ogni parola, i Sidùn si propongono così di mantenere viva la memoria musicale e culturale di De André, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza di grande emozione, pensata per chi ama la grande canzone d’autore anche in chiave contemporanea.
La rassegna
Serate con linguaggi eterogenei e coinvolgenti fino al 12 aprile 2026, trasformando il Centro Cecilia in uno straordinario luogo di incontro tra generi, epoche e visioni artistiche. Prossime date:
- 21 febbraio, ore 21 – Rhodan Un viaggio immersivo tra acustica, elettronica e visual art.
- 27 marzo, ore 21 – Immensamente Dalla La voce di Alis Wall incontra l’universo di Lucio Dalla con l’Experia Orchestra Filarmonica diretta dal Maestro Francesco Fabrizio. Un omaggio che affronta anche il tema dell’endometriosi.
- 12 aprile, ore 19 – Note da Oscar Gran finale sinfonico tra le colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema.
La direzione artistica è affidata al Maestro Francesco Fabrizio, guida dell’Accademia Musicale Lucana, da 25 anni punto di riferimento culturale e formativo per Potenza e il territorio.
Biglietti su Ticketone.it. Info su accml.it e sui canali social dell’Accademia Musicale Lucana.