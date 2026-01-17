Suoni e Segni 2025. Riflettori su Sidùn, omaggio a Fabrizio De André: appuntamento il 31 gennaio al Cecilia di Tito

Sabato 31 gennaio (h 21) al Centro Cecilia di Tito (PZ), omaggio profondo e sensibile all’arte di Faber

Prosegue il viaggio della rassegna Suoni e Segni 2025, realizzata dall’Accademia Musicale Lucana, presso il Centro per la Creatività Cecilia di Tito (PZ). Dopo lo straordinario successo della serata inaugurale con i Neri per Caso del 5 gennaio scorso, riflettori puntati sul prossimo imperdibile appuntamento: sabato 31 gennaio alle ore 21 sul palco i Sidùn con Tributo a Fabrizio De André.

Tributo a De André

I Sidùn sono una tribute band nata nel 2006 con l’obiettivo di omaggiare l’arte e la poesia di Fabrizio De André, uno dei più grandi cantautori italiani, capace come pochi di raccontare con delicatezza e profondità storie di emarginazione, amori e libertà.

Il nome della band richiama uno dei brani più intensi del repertorio di Faber, Sidún, dedicato alla distruzione della città libanese di Sidone: un simbolo del suo impegno civile, umano e poetico.

L’ensemble porta in scena un omaggio profondo e rispettoso, rilegge la sua eredità poetica con cura, sensibilità e una forza interpretativa che ne restituisce l’essenza più intima.

In scaletta previsti i capolavori intramontabili di De André — da Bocca di Rosa a La Guerra di Piero, da Andrea al Pescatore — eseguiti con arrangiamenti fedeli alle versioni originali e live del cantautore, comprese quelle nate dalla storica collaborazione con la PFM. Attraverso ogni nota e ogni parola, i Sidùn si propongono così di mantenere viva la memoria musicale e culturale di De André, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza di grande emozione, pensata per chi ama la grande canzone d’autore anche in chiave contemporanea.

La rassegna

Serate con linguaggi eterogenei e coinvolgenti fino al 12 aprile 2026, trasformando il Centro Cecilia in uno straordinario luogo di incontro tra generi, epoche e visioni artistiche. Prossime date:

21 febbraio, ore 21 – Rhodan Un viaggio immersivo tra acustica, elettronica e visual art.

27 marzo, ore 21 – Immensamente Dalla La voce di Alis Wall incontra l’universo di Lucio Dalla con l’Experia Orchestra Filarmonica diretta dal Maestro Francesco Fabrizio. Un omaggio che affronta anche il tema dell’endometriosi.

12 aprile, ore 19 – Note da Oscar Gran finale sinfonico tra le colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema.

La direzione artistica è affidata al Maestro Francesco Fabrizio, guida dell’Accademia Musicale Lucana, da 25 anni punto di riferimento culturale e formativo per Potenza e il territorio.

Biglietti su Ticketone.it. Info su accml.it e sui canali social dell’Accademia Musicale Lucana.