Il Comitato per la Pace di Potenza: “A sostegno della popolazione iraniana, la repressione deve cessare immediatamente”

Da fine dicembre, manifestazioni di grande portata scuotono l’Iran in quasi tutte le province. Partite dai commercianti contro l’iperinflazione e il caro vita, oggi riuniscono un ampio consenso contro un regime autoritario ormai allo stremo. La repressione è brutale: morti, arresti di massa, Internet bloccato, stampa imbavagliata. Ma nonostante il terrore, il popolo iraniano resiste. Donne, giovani e lavoratori contestano un sistema che nega i diritti fondamentali e soffoca ogni libertà. In continuità con Donne, Vita, Libertà, questa lotta è quella dell’emancipazione contro l’oscurantismo.

Il Comitato per la pace di Potenza esprime la sua totale solidarietà con gli iraniani che lottano a rischio della propria vita. Questi crimini contro civili disarmati, devono essere perseguiti e puniti. Il popolo iraniano, e solo il popolo iraniano, deve decidere del proprio futuro. Le recenti minacce di intervento militare contro l’Iran da parte del presidente degli Stati Uniti – che seguono gli attacchi dello scorso anno da parte degli Stati Uniti e di Israele, oltre ad anni di sanzioni schiaccianti – non possono che aumentare il rischio di spargimenti di sangue e di una guerra regionale più ampia.

L’esperienza dei ripetuti interventi di cambio di regime da parte degli Stati Uniti e dei loro alleati ha dimostrato che essi non portano libertà o democrazia, ma conducono invece a ulteriori guerre, repressioni e disgregazione sociale.

Questa repressione deve cessare immediatamente. Le migliaia di prigionieri politici devono essere liberati. Solo elezioni libere, con libertà di candidatura, permetteranno al popolo iraniano di esercitare pienamente la sua sovranità.

Nota stampa a firma del Comitato per la Pace di Potenza

foto in copertina e in pagina tratta da Difesadelpopolo.it