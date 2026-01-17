Controlli ad ‘Alto Impatto’ della Polizia di Stato a Potenza, segnalazioni per droga e guida in stato di ebbrezza

Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio ad “Alto Impatto”, predisposti dal Questore di Potenza e finalizzati al contrasto della criminalità diffusa e al rafforzamento della sicurezza urbana.

La Polizia di Stato, nei giorni scorsi, in collaborazione con le altre Forze di Polizia, ha controllato complessivamente 204 persone, di cui 15 extracomunitari, 11 minori e 39 veicoli. Tra i soggetti controllati 46 sono risultati con precedenti di polizia.

Nel corso delle attività, si è proceduto al deferimento all’Autorità Giudiziaria di un uomo e alla segnalazione amministrativa di un giovane per violazioni in materia di sostanze stupefacenti.

Nel primo caso, gli agenti della Volante hanno fermato un’autovettura il cui conducente, alla vista della pattuglia, ha tentato di eludere il controllo. L’uomo, classe 1993 e residente in provincia di Potenza, ha manifestato evidenti segni di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcol. I successivi accertamenti effettuati mediante etilometro hanno evidenziato un tasso alcolemico pari a 2,23 g/l.

Nel corso della perquisizione personale e veicolare è stato rinvenuto un involucro contenente sostanza stupefacente di tipo hashish, del peso complessivo di 0,41 grammi, sottoposta a sequestro amministrativo. L’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di guida in stato di ebbrezza, con contestuale ritiro della patente di guida e sequestro amministrativo del veicolo.

Gli agenti poi, durante un controllo in un’attività commerciale, hanno segnalato un giovane potentino di 26 anni per violazione dell’art. 75 del D.P.R. 309/90, poiché trovato in possesso di 2,31 grammi di sostanza stupefacente di tipo hashish, anch’essa sottoposta a sequestro.

Le operazioni rientrano nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione dei reati e proseguiranno anche nei prossimi giorni con l’obiettivo di garantire elevati livelli di sicurezza sul territorio.