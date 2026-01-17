A Balvano arriva il ‘Mangiaplastica’ a tutela dell’ambiente e della promozione del riciclo

A Balvano arriva il mangiaplastica. A darne notizia è l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Ezio Di Carlo. E’ stato consegnato al Comune nella giornata di giovedì 15 gennaio, e a breve – fa sapere l’amministrazione in una nota – verrà installato e messo in funzione.

“Si tratta di un ulteriore passo concreto dell’Amministrazione Comunale a favore della tutela dell’ambiente e della promozione del riciclo”, commenta l’amministrazione. Il mangiaplastica darà la possibilità di conferire le bottiglie in PET vuote (acqua, succhi, bibite analcoliche, energy drink, latte) inserendole nell’apposito sportello dell’eco-compattatore. Successivamente il Comune farà sapere le modalità di conferimento e quali eventuali vantaggi ci saranno per i cittadini.

A Balvano il mangiaplastica sarà posizionato in prossimità dell’isola ecologica.

Claudio Buono