Ladri in azione nel Potentino. Furto all’Istituto Comprensivo di Brienza, portavi via 50 computer

Ladri ancora in azione nel Potentino. Questa volta a farne le spese è stato l’Istituto Comprensivo “Cataldo Iannelli” di Brienza, e in particolare il plesso che ospita la scuola secondaria di primo grado situata in Corso Umberto I.

I ladri la scorsa notte hanno fatto irruzione al piano che ospita la sala multimediale e – stando al primo sopralluogo – sarebbero riusciti a portare via quasi tutti i computer e altre attrezzature multimediali.

I ladri sono entrati tramite la palestra e una volta all’interno sono riusciti a rubare ben 50 computer portatili sia alla Scuola Primaria che alla Scuola Secondaria

Stamattina all’apertura della scuola l’amara scoperta. Sul posto si sono recati i Carabinieri della Stazione di Brienza e della Compagnia di Viggiano. Presente anche il sindaco, Raffaele Collazzo.

La scuola è stata regolarmente aperta per le attività. In corso indagini dei Carabinieri per risalire agli autori del furto.

Claudio Buono