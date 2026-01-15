Assalto al bancomat della BCC di Tito Scalo. Ladri in fuga scoperti dai Carabinieri

Continuano senza sosta gli assalti ai bancomat nel Potentino. L’ennesimo qualche ora fa, a Tito Scalo. Questa volta la banda di malviventi ha scelto io bancomat della filiale della BCC Maffia Grecia, situato al piano terra vicino a un bar e a un hotel, in prossimità di una benzina e di un autolavaggio.

Almeno in tre hanno agito e inserito dell’esplosivo nell’erogatore di banconote. Ma è stato immediato l’arrivo dei Carabinieri della Stazione di Tito e della Compagnia di Potenza che li hanno costretti alla fuga. I Carabinieri per più chilometri sono riusciti a tenerli d’occhio ma hanno fatto poi perdere ogni traccia.

Quasi probabilmente il colpo non è stato portato a termine proprio per l’arrivo immediato dei Carabinieri.

Claudio Buono