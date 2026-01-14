Premio Francovich 2026, il Museo della Torre di Satriano in Tito candidato al prestigioso riconoscimento

Il Museo della Torre di Satriano in Tito è candidato al Premio Francovich 2026, promosso dalla Società degli Archeologi Medievisti Italiani, come miglior museo dedicato al Medioevo riconosce l’eccellenza del progetto nel panorama museale nazionale.

La Società degli Archeologi Medievisti Italiani (SAMI) ha istituito, a partire dal 2013, un premio intitolato alla memoria del professor Riccardo Francovich, conferito al museo o parco archeologico italiano che, a giudizio dei propri Soci e dei cittadini partecipanti alla votazione, rappresenta la migliore sintesi fra rigore dei contenuti scientifici ed efficacia nella comunicazione degli stessi verso il pubblico dei non specialisti. Ogni anno la giuria, che si occupa di selezionare i musei-siti che concorrono, ha assegnato un premio per la divulgazione e (in alcuni casi) un premio speciale. Nelle prime due edizioni (2013-2014) la votazione è stata riservata ai soli soci SAMI; dal 2015 la votazione è stata estesa (con conteggio separato) al pubblico.

Il progetto archeologico di Torre di Satriano rappresenta oltre settant’anni di ricerche sistematiche e multidisciplinari, fondamentali per ricostruire l’evoluzione del territorio della Basilicata nord-occidentale tra antichità e Medioevo. Le attività scientifiche, condotte dalla Università degli Studi della Basilicata in collaborazione con gli enti di tutela, hanno restituito un insediamento medievale di straordinaria rilevanza storica e strategica.

Il Museo Multimediale, realizzato e sostenuto dal Comune di Tito, traduce i risultati della ricerca in un percorso innovativo, accessibile e immersivo. L’allestimento integra tecnologie digitali, narrazione interattiva e rispetto del contesto monumentale, valorizzando il continuum storico-insediativo del sito. La sinergia tra ricerca universitaria, amministrazione locale e comunità costituisce un modello virtuoso di valorizzazione del patrimonio medievale.

Per votare il Museo della Torre di Satriano in Tito basterà cliccare qui ed essere reindirizzati sull’apposita pagina web. C’è tempo fino al 18 gennaio.