A Potenza il ‘Cinema dei Diritti’. Dal 20 gennaio al 18 febbraio cinque film sul tema dei diritti umani al Ridotto del Teatro Stabile

Le vere storie ed i sogni della somala Samia Yusuf Omar che vuol diventare la donna più veloce del suo Paese (Non dirmi che hai paura) e di Zahia Ziounani di diventare direttrice di orchestra (Divertimento); l’integrazione mancata di Issa in una Torino che fa da sfondo (Anywhere Anytime), cosa accade oggi in Palestina con la denuncia di Francesca Albanese, Relatrice Speciale delle Nazioni Unite per i Territori Palestinesi Occupati (Disunite Nations) e la storia familiare di tre generazioni (Tutto quello che resta di te); saranno le visioni collettive della XIX edizione di “AltroCinemaPossibile, il cinema dei diritti”, rassegna ideata e curata da Zer0971 Ets con il patrocinio del Comune di Potenza.

Al Ridotto del Teatro F. Stabile di Potenza per quattro martedì consecutivi a partire 20 gennaio fino al al 18 febbraio (unica data di mercoledi) saranno proiettati cinque film di qualità sul tema dei diritti umani. Ingresso ed accoglienza ore 20.30, proiezione ore 21. Per assistere alle proiezioni occorre munirsi della “AltroCinemaPossibile Card” versando un contributo associativo di € 10 o ingresso film singolo € 4. È possibile acquistare la “AltroCinemaPossibile Card” anche presso la libreria Kiria in Viale Dante n.88 a Potenza.

Per informazioni: info@zer0971.org – WhatsApp: 351 0493109

20 Gennaio: Non dirmi che hai paura

Un film di: Yasemin Samdereli, con: Ilham Mohamed Osman, Riyan Roble, Fathia Mohamed Absie, Amina Omar Drammatico, Italia-Germania-Belgio 2024, durata: 102 min. Samia, nata a Mogadiscio durante la guerra civile, scopre a 9 anni il suo talento per la velocità. Alle Olimpiadi di Pechino 2008 rappresenta la Somalia, arrivando ultima nei 200 metri ma guadagnandosi l’affetto del pubblico. Dopo le minacce degli estremisti, fugge in Europa, inseguendo il sogno di Londra 2012, diventando simbolo di speranza per chi cerca una vita migliore.

27 Gennaio: Disunited Nations

Un film di: Christophe Cotteret, con: Francesca Albanese – Documentario, Francia 2025, durata: 80 min. Un film saggio sull’inerzia e sull’inefficacia dell’ONU, a dispetto della ragione per cui era stata concepita nel 1945: scongiurare nuovi conflitti, promuovere la cooperazione, vigilare sui diritti umani.

3 febbraio: Anywhere Anytime

Un film di: Milad Tangshir, con: Ibrahima Sambou, Moussa Dicko Diango, Success Edemankhiota Drammatico, Italia 2024, durata: 85 min. Issa è un giovane immigrato clandestino che a Torino cerca di sopravvivere come può. Licenziato dal suo vecchio datore di lavoro, grazie a un amico inizia a fare il rider. Ma l’equilibrio appena conquistato crolla quando, durante una consegna, gli viene rubata la bicicletta appena comprata. Issa intraprende così un’odissea disperata per le strade della città, per ritrovare la sua bici.

10 febbraio: Divertimento

Un film di: Marie-Castille Mention-Schaar, con Oulaya Amamra, Lina El Arabi, Zinedine Soualem. Biografico-Drammatico-Musicale, Francia, 2022, durata: 110 min. Il sogno di Zahia è di diventare direttrice d’orchestra mentre sua sorella gemella Fettouma è già un’affermata violoncellista. Cresciute nella musica classica entrambe desiderano condividerla con tutti rendendola accessibile a chiunque e ovunque. Ma il loro sogna si scontra con le difficolta di essere giovani donne di origini algerine ai margini della società.

18 febbraio: Tutto quello che resta di te

Un film di: Cherien Dabis, con Saleh Bakri, Cherien Dabis, Maria Zreik Drammatico, Cipro-Germania-Grecia-Giordania, 2025 durata: 145 min. Un ritratto di famiglia che esamina il rapporto tra nonno, padre e figlio, tre generazioni palestinesi tra esilio e resistenza: una storia che svela il volto nascosto dell’oppressione. Un film che invita tutti a interrogarsi su quanto accade oggi.