A Balvano al via il progetto FreePlastic. Nella mensa scolastica stop alla plastica

Balvano. Ha preso il via ieri il progetto FreePlastic, voluto dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Ezio Di Carlo. Per gli studenti dell'Istituto Comprensivo niente più plastica all'interno della mensa, ma solo piatti e bicchieri in melamina, posate in acciaio e refrigeratore di acqua, che sostituiscono la plastica monouso. Un progetto fortemente voluto dall'amministrazione al fine di portare avanti le politiche di riduzione dell'impiatto ambientale e promuovere scelte più responsabili e sostenibili.

“La mensa – fa sapere l’amministrazione comunale – si presenta oggi come uno spazio rinnovato e funzionale, dotato di zona gluten free, area lavaggio dedicata, nuovi termoconvettori (fancoil), tende parasole, nuova illuminazione. Inoltre, come già annunciato, da gennaio è stata applicata una significativa riduzione del costo dei buoni mensa per le famiglie, a conferma dell’attenzione dell’Amministrazione Comunale verso i cittadini. Un passo concreto verso una mensa più moderna e sostenibile, e verso un futuro più attento all’ambiente e alle esigenze della comunità”.

Un servizio di mensa sempre più sostenibile, efficiente e di qualità. Una scelta importante quella adottata. A Balvano sono oltre 150 gli alunni della scuola dell’infanzia, elementari e medie che usufruiscono del servizio.