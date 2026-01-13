Potenza, compensazione ambientale lungo il fiume Basento: messe a dimora 120 nuove piante

Nella passata settimana la Struttura Commissariale guidata dall’avv. Gianmarco Blasi ha coordinato un significativo intervento di compensazione ambientale lungo il fiume Basento, che ha portato alla messa a dimora di 120 nuove piante all’interno dello stesso bacino idrografico. L’azione si inserisce nel più ampio programma di riequilibrio e mitigazione ambientale previsto a seguito del taglio di alcune essenze arboree, resosi necessario per consentire l’avanzamento dei lavori infrastrutturali in corso a Potenza, nell’area di San Luca Branca.

Un intervento pianificato e autorizzato che ha previsto sin dall’inizio misure compensative finalizzate a garantire il mantenimento dell’equilibrio ecologico del territorio interessato. La scelta di intervenire lungo il fiume Basento non è casuale considerato il suo grande valore ambientale e paesaggistico, oltre che strategica per la tutela dell’ecosistema fluviale e della propria funzione di corridoio ecologico.

Di fatti la nuova piantumazione contribuirà in modo concreto al rafforzamento della vegetazione ripariale, favorendo la stabilità delle sponde, la riduzione dei fenomeni erosivi e il miglioramento della qualità delle acque. L’intervento è stato realizzato nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia ambientale e secondo criteri di sostenibilità, con l’obiettivo non solo di compensare la perdita di alberature, ma anche di generare un beneficio ambientale duraturo, capace di incidere positivamente sulla biodiversità e sul paesaggio naturale.

Un ringraziamento va all’Amministrazione Comunale di Potenza, nella persona dell’assessore all’Ambiente Michele Beneventi, che ha contribuito all’iniziativa garantendo la massima disponibilità per il buon fine dei lavori.

“La compensazione ambientale non è un atto formale, ma un impegno concreto verso il territorio e le generazioni future “- ha dichiarato il SAD, avv. Gianmarco Blasi. “È fondamentale che – continua Blasi – ogni trasformazione del territorio sia accompagnata da azioni responsabili di tutela, recupero e valorizzazione dell’ambiente”.

L’iniziativa conferma l’attenzione da parte del Soggetto Attuatore Delegato Blasi verso un modello di sviluppo equilibrato, capace di coniugare la realizzazione delle opere pubbliche con la salvaguardia dell’ambiente, del paesaggio e della qualità della vita dei cittadini.