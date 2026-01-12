Le Iene in Basilicata. Sta ritornando la ‘casta’? Il servizio sui vitalizi ripristinati in consiglio regionale

Le Iene in Basilicata per approfondire un tema che nelle ultime settimane non poche polemiche ha destato tra l’opinione pubblica e sulla stampa. Vale a dire i cosiddetti “Mini vitalizi” che sarebbero stati ripristinati – con i voti della maggioranza in consiglio – dalla Regione Basilicata. Basterebbero solamente cinque anni di mandato per riavere la “pensioncina”. Ad incalzare dirigenti regionali, consiglieri e assessori l’inviato de Le Iene, Alessandro Sortino, che ha raggiunto via Verrastro, sede della Regione Basilicata, a Potenza. “Un emendamento inserito all’ultimo nella legge di stabilità riapre la partita per i consiglieri regionali. Un assegno aggiuntivo che potrebbe scattare anche senza nuovi versamenti di contributi”, titola il servizio, che riproponiamo di seguito integralmente. Per accedere basterà effettuare il log-in sul sito Mediaset (anche tramite Google o se già registrati al sito).

